Anabel Pantoja, destrozada, cuenta cómo se siente realmente en la lucha familiar

MADRID, 18 (CHANCE) Un día más Anabel Pantoja asiste a su entrevista más complicada con Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame' desde su domicilio de Canarias donde se está recuperando de su operación. Viviedo con mucho dolor y pena lo que está sucediendo en su familia entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, Anabel reconoce que ambas partes lo están pasando muy mal aunque ella cree que su tía Isabel está especialmente sola en Cantora. "Cada uno en su dolor pero yo, conociendo a mi tía, se que está mal. Yo veo a Kiko en redes, acabo de verlo con sus hermanos, con sus hijas, está jodido pero mi tía está allí metida dándole vueltas a la cabeza".Aunque Anabel cree que todavía se podría echar marcha atrás en todo este enfrentamiento mediático si ambas partes se viesen en persona, la colaboradora piensa que cada día que pasa es más complicado: "Esto se arreglaría con una llamada pero ha habido un programa tremendo. Yo no digo que sean mentira las cosas que se están diciendo, pero es un programa tremendo para una madre. Tienen que verse en privado, así no van a verse".Aunque Anabel no puede estar con su familia en persona en estos difíciles momentos, la futura mujer de 'El Negro' reconoce que hubiera visitado a su tía: "Hubiera estado con Kiko cuando hizo la entrevista con Mila pero hubiera ido a ver a mi tía, me hubiera quedado el tiempo que hubiera hecho falta". Siempre en medio de muchos enfrentamientos familiares, Anabel reconoce que le ha pedido a su primo en privado que pare esta guerra mediática: "Con los tuits, cuando empezó con los tuits. Ahí le dije para y él me dijo que no me metiera. No me quiero enfrentar a él, a mí me duele pero no soy quién para decirle nada. A mí me dolía ella, ha sido para mí como una madre pero no quería que explotara como lo ha hecho".Especialmente sensible cuando tocan el tema de su familia, Anabel reconoce que lo está pasando muy mal ya que no ha sido capaz de ver el programa 'Cantora: La herencia envenenada'. "No te voy a mentir, el viernes cuando hicisteis el programa yo lo paré a la mitad, no daba crédito. Veo cosas y veo titulares, todas las informaciones que se están dando en los programas... Cantora parece el triángulo de las Bermudas, lo que es del César, es del César pero no vamos a hacer leña del árbol caído" sentenció la colaboradora.Aunque Agustín es uno de los grandes perjudicados en esta lucha mediática, Anabel asegura que habla con él todos los días: "Hablo con él para preguntarle por mi tía. Me preocupo por la salud de las personas que están allí. De él no voy a hablar". En medio de esta complicada situación familiar, Anabel cree que su tía tiene derecho a estar completamente hundida en estos momentos: "Conociendo a mi tía estará destrozada y tiene derecho a estar destroza. Aunque hace 25 años hipotecara Cantora, quiere y adora a su hijo. Está más destrozada que cuando estaba en la cárcel. Ahí tenía el apoyo de Kiko. Ahora no sabe cuando va a volver a ver a Kiko y a sus nietos".Sin poder retener las lágrimas y el sentimiento de tristeza por todo lo que está sucediendo, Anabel asegura que le duele su familia y que una de las peores cosas que ha hecho su primo es comparar su familia con la de Irene Rosales: "La familia de Irene es maravillosa, yo quería mucho a su madre. Las hermanas de Irene se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que estaban ahí para lo que hiciera falta con las niñas. Cada familia tiene lo suyo". Conociendo la faceta de Isabel Pantoja como abuela, aunque desde fuera, Anabel explica cómo es su tía con los nietos: "Hay diferentes tipos de abuelas. Mi tía es abuela, pero tiene otra profesión y vive fuera. Yo lo veo dessde fuera y eso me hizo mucho daño. No hay que comparar a las abuelas. Tere fue maravillosa y si estuvera aquí estaría sufriendo mucho. Ella hablaba mucho con Kiko y ahora le aconsejaría que no le hiciera daño a su madre".Aunque su relación con Kiko Rivera siempre ha sido maravillosa, Anabel reconoce que en estos momentos no está siendo del todo fluída. "Quiero ver a mis sobrinos, a los cuatro. A mi tía y a mi yaya. Le he escrito a Kiko varios mensajes para preguntarle cómo está y no he recibido respuesta. Estará liado con sus cosas y no quiero molestarle. Tampoco quiero que piense que le escribo para hablar en el programa". Una vez más Anabel defiende el papel que está haciendo Irene Rosales en estos momentos: "Irene me envía un mensajes todas las mañanas. Lo que quiero es que esto sea un mal sueño y que él encuentre lo que quiera encontrar y que sea feliz. Que no recaiga. Quiero su salud y su felicidad, pero también quiero la salud y felicidad de mi tía".

