Anabel Pantoja desvela si le presentará a Isabel Pantoja su nuevo novio

MADRID, 12 (CHANCE)

El fin de semana pasado, Anabel Pantoja se sentaba en el plató del 'Deluxe' para hablar de cómo ha cambiado su vida todos estos meses que ha estado lejos del plató de 'Sálvame Diario'. La colaboradora se mostraba tranquila, mucho más sonriente, menos susceptible... una mujer nueva que ha conseguido la estabilidad en su vida y que está saboreando al máximo el buen momento que está viviendo.

Sin embargo, la influencer sigue teniendo esos arrebatos que, en algunas ocasiones nos encanta, cuando le preguntamos por ciertas detalles de su vida sentimental que prefiere mantener en la privacidad. Parece que Anabel quiere absoluta tranquilidad en su vida y en estos momentos, no quiere exponer tanto su relación porque tal y como expresó en su última entrevista, está exprimiendo este amor cada segundo.

Europa Press se ha encontrado con los dos tortolitos paseando por el centro de Madrid y les hemos hecho la pregunta obligada: ¿conoce Yulen Pereira a Isabel Pantoja? algo que no ha gustado en absoluto a la que fuera colaboradora de televisión y ha contestado por él con una expresión que denota hartazgo: "¡madre mía!". Tras un suspiro por parte de la sobrina de la cantante, el deportista asegura que ahora no es buen momento por sus compromisos profesionales de: "ahora está liada con la gira".

Le hemos preguntado a la sobrinísima sobre la reconciliación y el acercamiento que ha habido entre la tonadillera y su primo, Kiko Rivera, y lo cierto es que no ha querido desvelar qué conoce sobre ello: "no lo sé". Eso sí, estamos seguros de que estará muy feliz porque ella era uno de los miembros de la familia que deseaba, ante todo, que se enterrara el hacha de guerra y todo pudiera ser como antes.

La influencer nos ha confesado que no dejará la televisión definitivamente: "bueno, se harán cositas pero no lo de antes", aunque le encantaría estar junto a Belén Esteban, a quien le guarda mucho cariño: "ella es maravillosa y me encantaría estar ahí con ella porque me lo paso muy bien pero bueno. Poquito a poco".

En su vuelta a los entrenamientos deportivos, la pareja asegura que lleva bien esta nueva etapa de su vida y el distanciamiento que puede haber en un futuro por sus compromisos laborales: "todo controlado, todo bien. Él no para, yo más tranquila". Parece que, después de que nadie confiase en este amor, los dos tortolitos han sabido vencer a todo y vivir un noviazgo de lo más intenso.