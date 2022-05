Anabel Pantoja se distancia de Yulen al ver una actitud extraña en él

MADRID, 18 (CHANCE)

"Es una crisis de amistad, Anabel quiere más, pero son amigos" decía la madre de Yulen, Arelys, al ver las imágenes en las que la concursante le reprocha a su amigo la falta de apoyo tras tener una conversación con Marta Peñate al enterarse de que había hablado de ella y de su actitud con él.

"Yo soy tu uña y tu eres mi carne" le decía Anabel a Yulen al ver la falta de preocupación por su parte al ver su discusión con Marta Peñate. Una distanciamiento que estamos viviendo desde que la madre de éste le dijera que concursara solo, una mensaje que pilló al momento y que parece que ha hecho cambiar su actitud con la sobrinísima de Isabel Pantoja.

Anuar también le ha dicho a Yulen que lo mejor que puede hacer es separarse de Anabel, ya que piensa que no le hace bien juntarse con ella. Kiko Matamoros también le ha aconsejado que participe pensando en él y no siguiendo lo que hacían las demás concursantes.

Anabel no se fía de Marta porque considera que tiene muchos realities hecho y además, le dijeron que le habían 'puesto verde', algo que entristeció mucho a la colaboradora de 'Sálvame Diario'. "Veo cosas y le digo 'por aquí no'" le confesaba Yulen a Anuar cuando hablaba de su relación con ella.

"De ti no hemos hablado" le aseguraba Yulen cuando Anabel le pedía explicaciones y añadía: "Lo único que me ha dicho... Es que ni me acuerdo, no hemos hablado casi de ti", pero pocas explicaciones le parecían a la concursante: "Yo he escuchado varias cosas y me he quedado flipando".