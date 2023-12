Anabel Pantoja y su encontronazo con la prensa en pleno aeropuerto

MADRID, 31 (CHANCE)

Parece que a Anabel Pantoja se le ha olvidado a lo que se ha dedicado estos últimos años de su vida. Cada vez que ve a un reportero o un cámara, su desprecio es más que evidente. No es que no quiera hablar para la prensa, es que su actitud es como la de su tía en muchos aspectos: se piensa que está por encima del bien y del mal.

Este sábado, la sobrinísima llegaba a Barcelona para acompañar a Isabel Pantoja en su último concierto del año y, cuando llegaba a la ciudad condal, se encontraba con dos trabajadores que le intentaban preguntar por la venta del ático de Fuengirola que pertenecía a la tonadillera y por las declaraciones que Fran Rivera ha hecho sobre ella en televisión... pero lo cierto es que nos encontramos con su peor cara.

"Es que no estoy obligada a responderte", "me pillas hablando por teléfono" o "estoy hablando cariño, si no te importa" son algunas de las declaraciones que siempre nos encontramos por parte de la influencer y este sábado no fue menos. Queriendo pasar por encima de la prensa, Anabel arrolló con la maleta al fotógrafo y se puso en las escaleras mecánicas para llegar hasta el taxi.

Una vez allí, seguía hablando por teléfono y a pesar de la insistencia de la prensa, en ningún momento Anabel nos dijo: "Estoy muy feliz por el concierto de mi tía, estoy bien y eso es todo lo que te puedo decir"... sino que sus declaraciones, con bastante desprecio, fue lo que recibieron los reporteros.

Aunque es cierto que la sobrinísima iba hablando por teléfono, lo único que se le ha pedido en multitud de ocasiones -incluso cuando trabajaba en 'Sálvame'- es que atendiera a la prensa con respeto y educación a pesar de no querer hablar de temas polémicos de su familia... pero parece que ni eso ha aprendido en los últimos años.