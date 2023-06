Anabel Pantoja, enfadada con Belén Esteban por confirmar su relación con el fisio de su tía

MADRID, 20 (CHANCE)

Anabel Pantoja está de nuevo enamorada tras su ruptura con Yulen Pereira. Después de semanas jugando al despiste con su relación con el fisioterapeuta de su tía, David Rodríguez -con el que hizo muy buenas migas durante la gira de Isabel Pantoja por Norteamérica el pasado febrero-, ha sido una íntima amiga de la influencer, Belén Esteban, la que ha confirmado que los rumores son ciertos y el cordobés es el nuevo novio de la sobrinísima.

La 'princesa del pueblo' visitaba el 'Deluxe' este viernes para someterse a su último polígrafo y despedirse por todo lo alto del programa antes de su desaparición definitiva de la parrilla de Mediaset. Y, además de hablar de su felicidad con su marido Miguel, de lo que ha sufrido por amor y de cómo superó su adicción a las drogas, revelaba con una sonrisa que Anabel está feliz con el fisioterapeuta con el que se la relaciona desde hace semanas

Un 'desliz' por parte de Belén, que con la emoción del momento se olvidó de que la prima de Kiko Rivera está alejada de la televisión desde hace meses y no quiere que se hable de su vida amorosa. Una 'metedura de pata' que, como ha confesado la ex de Jesulín en 'Sálvame' este lunes, no ha sentado nada bien a la sevillana: "Me dijo 'no me gustó que lo dijeras, pero no pasa nada'" ha contado la colaboradora.

"No nos hemos enfadado. Hablo con Anabel casi todos los días" ha asegurado, reconociendo que se arrepiente de haberse ido de la lengua y de haber confirmado la relación de su amiga, que no quiere que se hable de ella en televisión. "Lo dije porque me salió" se ha disculpado.

Una reacción 'templada' con Belén que, según Kiko Matamoros no es la que ha tenido realmente Anabel. "Una cosa es lo quete dice a tí y otra lo que cuenta por otro lado. Tenía un cabreo... Pero a lo mejor no tiene narices para decírtelo a tí porque sabe que lo has hecho sin maldad" ha señalado, dejando claro que aunque a la de San Blas le ha dicho que 'no pasa nada', está muy enfadada porque haya sido precisamente una de sus personas de confianza la que haya confirmado su historia de amor con el fisioterapeuta de su tía.