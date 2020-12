Anabel Pantoja se enfrenta a Kiko Matamoros: "Tú no hablas de por qué no te hablas con tu hija"

MADRID, 4 (CHANCE)

Parece que el caso Cantora está llevando a Anabel Pantoja a sacar su peor versión en su programa. Y es que desde que este tema ha salido a la luz, son diarias las conexiones que hace para hablar sobre la polémica que azota a su familia. Aunque más bien, lo que hace es enfrentarse a todos sus compañeros porque asegura que no es conocedora de lo que se está hablando porque los hechos que se narran son de años en los que ella era muy pequeña y no ha vivido eso.

Kiko Matamoros ha comenzado a hablar esta tarde de lo que Isabel Pantoja no ha cumplido, entregarle los enseres a los hijos de Paquirri y Anabel Pantoja ha empezado a decir que ella no sabe de lo que habla porque no estaba allí. Y lo cierto es que aunque no estuviera allí en ese momento, sabemos que la cantante se comprometió a dar las pertenencias de Paquirri a sus hijos y que no lo ha hecho.

La colaborado ha terminado diciendo que ella no va a hablar de eso y entonces, Matamoros le ha seguido diciendo al situación tan delicada por la que está pasando su tía. En ese contexto, Anabel Pantoja le ha contestado: "Tú no hablas de por qué no te hablas con tu hija y yo no quiero hablar de esto, ya está". El colaborador se ha enfadado al oír las palabras, tan desafortunadas, de la sobrina de la tonadillera y le ha advertido: "¿Quieres que hable yo de tu padre?".

Aunque el presagio es que hubiera una discusión bestial entre ambos compañeros, finalmente no ha ido a más y los dos han sabido guardar la calma. Anabel Pantoja está viviendo momentos muy tensos, en los que no sabe cómo acabará esta situación con su familia y ha perdido los papeles varias veces en televisión porque siente impotencia ante todo lo que está sucediendo.