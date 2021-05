Anabel Pantoja se enfrenta a las palabras de Rafa Mora

MADRID, 13 (CHANCE)

Anabel Pantoja está pasando por uno de los momentos más bajos. Y es que después de tener una gran discusión con Rafa Mora en el plató de 'Sálvame Diario' hace días en la que se dijeron autenticas barbaridades, los dos colaboradores se han sometido a una sesión de coach con Cristina Soria y lo cierto es que no han acabado muy bien.

Rafa Mora se reunía ayer con Cristina Soria y hablaba horrores de Anabel Pantoja porque aseguraba que trataba con desprecio a las azafatas del programa, como si estuviera por encima del bien y del mal y creyendo más que nadie. Además, el colaborador aseguraba que si no hubiese sido gracias a su primo Kiko Rivera, ella no hubiese conseguido un hueco en la televisión.

La sobrinísima se ha derrumbado cuando ha escuchado en boca de Rafa Mora 'pobrecita desgraciada' y ha explicado que: "No me va a hacer llorar una persona por la que no padezco ni siento. Es mentira que yo trate mal a las azafatas, yo nunca les pido nada, si las veo cargadas las ayudo yo a ella. Lo que más me ha dolido es que me diga que yo antes de que Kiko me diera la oportunidad de venir a la tele, que diga que soy una probecita. Yo no lo he sido, pero si lo hubiera sido, ¿pasa algo? No, pero no soy una pobrecita. Yo he sido feliz, he tenido y tengo unos valores que me han enseñado en mi casa, mi madre, pero yo no era una pobrecita".

Además, la colaboradora de televisión ha tenido que soportar cómo algunos de sus compañeros le han echado por tierra que ayer faltase al programa después de que sus directores la convocaran a última hora.