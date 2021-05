Anabel Pantoja se enfrenta a Rafa Mora

MADRID, 7 (CHANCE)

Anabel Pantoja ha tenido una discusión bestial con Rafa Mora porque según la colaboradora ha malinfluenciado a su primo Kiko Rivera contra ella y por eso se produjo el lunes pasado la llamada del dj al programa hablando mal de su prima. Y es que recordemos que el hijo de Isabel Pantoja tiene muy buena relación con el extronista de 'MYHYV' y esto no le gusta nada a la influencer.

El enfrentamiento ha comenzado porque Rafa Mora ha asegurado que Kiko Rivera está molesto con su prima porque no ha dado la cara por él sabiendo que el enfrentamiento que tiene con Isabel Pantoja afecta de lleno a sus hijos. Esto le ha sentado muy mal a Anabel Pantoja que ha tachado de 'manipulador' y de 'metemierda' a su compañero.

En el momento más alto de la discusión, Rafa Mora, sin venir a cuento, ha hecho referencia a la cojera del padre de Anabel Pantoja y ha hablado de nuevo de que no tiene ascensor para subir a su casa y que ella se debía de haber hecho cargo de ese gasto porque es su padre.

Esto ha hecho explotar a Anabel Pantoja y ha expresado, entre gritos, en directo: "Te cojo la cabeza y te la reviento, desgraciado, la última vez que llamas a mi padre cojo, que no tengan tus padres una desgracia, me cago en tu puñetera madre". Minutos más tarde el colaborador no ha dudado en pedir disculpas a la prima de su amigo.