Anabel Pantoja se enfrenta con Sylvia Pantoja en público

MADRID, 13 (CHANCE)

"Me ha acusado de eso para ir de víctima, no soy transfóbica, quiero dejarlo claro ya" ha querido justificar Sylvia Pantoja nada más sentarse en el plató de 'Supervivientes 2021' porque Lara le ha acusado en muchas ocasiones que discutía con ella porque no le respetaba como mujer.

Uno de los momentos más esperados de la noche se ha producido cuando se ha reencontrado con Anabel Pantoja y la concursante le ha recriminado que le haya calificado de envidiosa: "Yo solamente te voy a decir una cosa, estoy harta de la palabra 'envidiosa', ¿de qué tengo yo envidia? Envidia de la cara mía hacía ella, del cuerpo, ¿de qué tengo envidia? Corazón que yo la envidia no la conozco, a lo mejor la envidia la tienes tú".

La sobrinísima le ha contestado: "¿Yo, de quién, de ti? Que ya sabemos todos que eres guapísima, que Paquirri se enamoró de ti" pero el enfrentamiento no terminaba ahí porque la colaboradora de 'Sálvame' se ha calentado: "Ya quisieras tú llegar a la suela de los tacones de mi tía, el físico no lo es todo, lo importante es el interior".

Jordi González le ha preguntado a Sylvia Pantoja si tiene algún problema con Isabel Pantoja y ésta le ha respondido que: "A mi no me cae mal, ni bien ni mal, es una gran artista, claro que sí. Mediocre me ven ellos a mí". Algo que ya sabíamos, pero que parece que tiene que recalcar en cada intervención que hace pública.