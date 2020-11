Anabel Pantoja estalla en directo y manda un mensaje: "Hay que tender puentes"

MADRID, 26 (CHANCE)

Anabel Pantoja ha entrado en Sálvame en directo para hablar del duro momento por el que está pasando Kiko Rivera e Irene Rosales con la muerte del padre de esta en la madrugada. En cuanto a la futura visita de Isabel Pantoja al tanatorio donde descansan los restos mortales del padre de la colaboradora, la influencer confiesa: "Ahora mismo Irene está pendiente de la última horas de su padre, no le va a importar quien vaya y quien no vaya. Solamente pueden entrar seis personas a la sala, fuera pueden estar quince".

Si va a enviar una corona de flores igual que han hecho muchas personas, Anabel confiesa que: "No lo sé Paz" y vuelve a explicar que no cree que vaya al tanatorio: "No lo sé porque no he hablado con ella, sabéis que no miento, yo sí que he querido mandarle un detallito y me acaba de confirmar Irene que ha llegado mi corona, pero... eso es material".

Mila Ximénez hace una reflexión en directo y asegura que Isabel Pantoja es la única abuela que tienen los tres hijos de Kiko Rivera y Anabel desvela que también ha pensado en eso: "Claro que lo he pensado, se me pasó ese mismo pensamiento por mi cabeza y hay que tender puentes. Mando este mensaje a las dos partes, yo no me puedo meter ahí".

Anabel Pantoja se ha mostrado de lo más vulnerable y ha explicado que: "Estoy sensible y estoy lejos, esto se tendrá que arreglar de alguna manera... si se tiene que arreglar a través de abogados, que se arregle, pero que no se haga más daño". Ha terminado discutiendo con Mila Ximénez porque no entiende el tono altivo con el que habla: "Que no hablo con nadie, bueno me da igual, yo hablo con quien me da la gana".