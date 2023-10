Anabel Pantoja evita hablar de la boda de su prima

MADRID, 15 (CHANCE)

Durante mucho tiempo la relación de Anabel Pantoja con los medios de comunicación ha sido tirante y aunque pensábamos que el distanciamiento con los platós de televisión le iba a venir bien, parece que sigue sin poder ver una cámara. Este fin de semana, la sobrinísima ha disfrutado de la boda de su prima Isa y Asraf Beno, pero... poco hemos conocido de este enlace y, por supuesto, de cómo lo vivió.

Europa Press conseguía hablar en exclusiva con la influencer y obteníamos un silencio por respuesta. A pesar de que no se le preguntaba nada fuera de lo normal, Anabel prefirió mantenerse en un segundo plano y no hacer ninguna declaración.

Acompañada por su pareja, David Rodríguez, con el que se ha dejado ver en público en muy pocas ocasiones, la colaboradora de televisión se marchaba del hotel donde se alojó en Sevilla para este enlace matrimonial que tanta ilusión le ha hecho.

Si algo tenía claro Anabel es que no podía faltar a la boda de su prima... y es que ha sido la única persona de la familia que ha acompañado a Isa en un día tan importante para ella. Hace dos años, la sobrinísima también se daba el 'Sí, quiero' con su exmarido, Omar Sánchez, y su prima no dudaba en acudir a Canarias y dedicarle un discurso muy emotivo en la ceremonia.

Aunque conseguíamos hablar con Anabel por segunda vez, no obtuvimos muchos detalles, de hecho solamente nos comentó que entendía el trabajo de la prensa: "Yo entiendo que estás trabajando pero yo estoy en mi derecho de no responderte, ¿vale?" y zanjaba la conversación asegurando que "no te voy a contestar a nada. Ya lo dije en mi instagram, ¿vale? ya está".