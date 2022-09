Anabel Pantoja explota a través de una llamada a 'Sálvame Diario'

MADRID, 1 (CHANCE)

Después de que este miércoles supiéramos que Bernardo Pantoja había vuelto a ingresar en el hospital por un infección, Anabel Pantoja ha entrado esta tarde en 'Sálvame Diario' para aclarar cuál es la situación de su padre y despejar todas las dudas. Aunque, eso sí, también se ha mostrado visiblemente molesta con el programa por haber hablado de su madre y por juzgar su postura ante el ingreso hospitalario de su padre.

"Buenas tardes, ya veo que os preocupáis bastante, no hace falta matar a una compañera o a la que era vuestra compañera" comenzaba diciendo una Anabel molesta y enseguida explicaba el motivo de su enfado: "no voy a permitir es que en el programa se pusiera a mi madre como se puso, mi madre no me prohíbe a mi nada, al revés me ha inculcado estar con mi padre, quererle, protegerle".

Y es que cabe destacar que en el día de ayer se comentó en el programa que Merche habría influenciado a Anabel para que no se fuera de vacaciones con Yulen Pereira y su madre por la nula relación que las consuegras tienen. En cuanto al estado de su padre, la sobrinísima explicaba que: "yo no voy a justificarme ni voy a decir nada, si voy a estar o no, lo voy a hacer en la intimidad. Cuando ha pasado esto, que pasó ayer, no está solo, no es cierto, estoy harta. Yo estoy al tanto, a mi no me tiene que decir un programa ni tres colaboradores dónde tengo que estar y lo que tengo que hacer. Yo tengo mi vida y decido que hacer y si me equivoco, me equivocaré, yo".

Otra de las especulaciones que Anabel ha querido desmentir es que ella está al tanto de todo lo que ocurre, no le ocultan información: "se me ha contado todo, ¿vale? lo que pasa que es muy fácil exagerar todo, mi padre lleva mucho tiempo así, entrando y saliendo, a quién no le guste lo que yo hago, que no me mire, que me olvide".

Muy enfadada, Anabel ha arremetido contra el programa sin pudor: "no voy a dar un parte médico de mi padre, pero esto que es, os conviene darlo para sacar mis imágenes y dejarme en la mierda. Os tenía en un pedestal, pero después de tocar a mi madre ayer... yo, lo siento, se acabó. No voy a Sevilla porque a mi me lo pida un programa eh, cuidado".

Y cuando le han preguntado por las declaraciones de Luis 'Pinocho' para el programa, Anabel ha dejado claro, cansada, que no se trata del hijo secreto de su padre: "que no es el hijo, ya está bien, no me molesta, las personas que quieran a mi padre y quieran cuidarlo tienen todo mi cariño, pero dejad de decir 'supuesto hijo'" y le pedía a la presentadora que no se refiriera así: "Ya está bien, Adela es que me hace daño, ya sabes como va esto, ya vale. Hablé con Luis hace unos días, no me molesta que visite a mi padre, pero no es su hijo, le tratará como un hijo, pero no lo es".

A pesar de los esfuerzos de los colaboradores, parece que nadie conseguía que se tranquilizara: "que no me tranquilizo, que no tengo que hablar nada de matrimonio ni de huchas, ni de nada. No me calmo porque estoy hasta las narices, el programa de ayer me tocó la fibra. Es que todos los días algo"... aunque después de una publicidad, la influencer se ha roto y ha pedido disculpas al programa por sus formas.

Lo que sigue estando en el aire es la vuelta de Anabel a plató, ya que desde que se marchó a 'Supervivientes 2022' hace cuatro meses no la hemos vuelto a ver entre las cámaras del programa y por lo que ha dejado a entrever hoy, todavía no se siente preparada.