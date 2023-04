Anabel Pantoja, feliz con el fisioterapeuta de Isabel Pantoja tras la comentadísima cita de Yulen y Katerina Safarova

La influencer está disfrutando de la Feria de Sevilla con David Rodríguez ajena a los rumores de que su exnovio podría tener algo más que una amistad con la concursante de 'Supervivientes'

MADRID, 24 (CHANCE)

Haciendo oídos sordos a las imágenes que Yulen Pereira ha compartido con Katerina Safarova disfrutando de un almuerzo para dos en la casa de la exconcursante de 'Supervivientes' y que han desatado los rumores de que entre ambos podría haber surgido algo más que una amistad tras conocerse en el vuelo de regreso de Honduras cuando el esgrimista fue a visitar a su madre, Arelys Ramos, al reality. Pletórica y acompañada por el fisioterapeuta de Isabel Pantoja, David Rodríguez, con el que se dijo que habría tenido un roneo cuando todavía era novia del deportista. Así ha reaparecido Anabel Pantoja en el primer día de la Feria de Abril.

Guapísima con un original y ajustadísimo vestido de flamenca negro con lunares blancos, escote halter y mangas de volantes caídas con los hombros al aire, la influencer ha decidido ponerse el mundo por montera y disfrutar de una de sus semanas favoritas del año en la compañía de sus incondicionales, entre los que se encuentra el joven fisioterapeuta que se especula que le habría devuelto la ilusión en el amor tras su tumultuosa ruptura con Yulen.

Anabel se ha dejado caer por el Real, demostrando que el esgrimista es agua pasada y no le importa lo que haga con su vida ni su 'amistad' con Katerina, ha compartido numerosos stories disfruando como hacía tiempo que no la veíamos. Acompañada por sus mejores amigos -entre los que se encuentra el peluquero de su tía, José Antonio Abad- o el influencer Antonio Obando- la prima de Kiko Rivera ha vivido un domingo muy especial en la Feria y no ha dudado en posar con David Rodríguez, con el que se ha reencontrado dos meses después de compartir unas semanas muy intensas durante la gira de su tía por Norteamérica.

Eso sí, evitando alimentar los rumores, la influencer ha 'mantenido las distancias' y aunque la hemos visto de lo más cariñosa con buena parte de sus amigos en las imágenes que ha publicado en sus redes sociales, en las que aparece David siempre hay alguna persona en medio. ¿Nos sorprenderá esta Feria dando rienda suelta a la especial amistad que muchos dicen que tiene con el fisioterapeuta? ¡Estaremos pendientes!