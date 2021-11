Anabel Pantoja le hace un guiño a su tía en la presentación de su nueva colección de joyas

MADRID, 18 (CHANCE)

Anabel Pantoja ha reaparecido esta tarde en Madrid y lo ha hecho por todo lo grande, lanzando un nueva colección de joyas junto a su marido, Omar Sánchez. A dicho evento han acudido rostros conocidos del programa de televisión en el que colaboraba y además, ha contado con la presencia de Manuel Cortés para amenizar la velada.

La sobrinísima ha querido marcar la distancia con su familia, siempre perseguida por la polémica, y lanza un zasca a quienes la consideran una zángana: "A mi familia, a mí no. Ahora mismo estoy presentando mis joyas, mi colección. Raúl, me estoy buscando la vida dignamente porque sinceramente podría hacerlo de otra manera. ¿Vale? Que es lícito pero estoy aquí lanzando una colección de joyas".

La sobrina se Isabel Pantoja se mostró emocionada en la presentación de su colección que comparó, haciendo un guiño a su tía, con el lanzamiento de un disco: "Ahora muy nerviosa porque esto para mí es como lanzar un disco, un single y estoy muy contenta".

Evitando hacer comentarios emprendiendo una rápida huida sobre el supuesto hijo extramatrimonial que podría tener su padre: "Cariño, me tengo que ir. No te voy a contestar a eso", Anabel está encantada con el rumbo que ha tomado su vida: "Estoy muy tranquila, tenía muchas ganas de tener esta vida que ahora mismo tengo".

Además, hace buen balance de su primer mes de matrimonio a pesar de que no se ha podido ir de luna de miel por trabajo: "No paro de trabajar. Estoy fuera de la tele pero no paro de trabajar por eso no me he podido ir de luna de miel. Y con una agenda tan repleta de proyectos volver a la tele no tiene cabida, el otro día se lo comentaba a los directores en el cumple de Belén porque me daba llantina, hemos pasado muy buenas tardes. Pero para trabajar en 'Sálvame' hay que ser un valiente y todo los que estáis ahí sois unos valientes".