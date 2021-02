Anabel Pantoja al límite, se juzga su profesionalidad

MADRID, 24 (CHANCE)

Anabel Pantoja está viviendo uno de los momentos más complicados de todos los años que lleva trabajando en televisión y es que la colaboradora se ha tenido que enfrentar a varios testimonios que aseguran que la línea de joyas que tiene es una copia barata. Lo cierto es que no está nada cómoda en 'Sálvame Diario' durante estas últimas semanas y su puesto de trabajo está de lo más dudoso posible porque ya ha amenazado en varias ocasiones con abandonar.

Ahora, una última polémica afecta su vida... Por si fuera poco el enfrentamiento que hay entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, que por supuesto le concierne a ella por ser la sobrinísima, actualmente se está juzgando públicamente el nivel, la calidad de la línea de joyas que lleva ella misma. De hecho, ayer llevaron a un tasador para que comparara una joya de la colaboradora y otra idéntica comprada en una página de internet.

El vídeo del día Pedro Sánchez admite el error de la desescalada de Julio 2020

Ayer, Anabel Pantoja tenía una fuerte discusión con David Valldeperas tras haber llamado 'torpes' al equipo de 'Sálvame Diario' y discriminarlos como profesionales... y hoy la colaboradora no ha acudido al espacio porque no estaba citada, pero ¿cómo está?

El programa ha emitido una conversación telefónica que han tenido con ella y muy cabreada les ha dicho que no iba a entrar esta tarde por videollamada porque: "No, yo no puedo, tengo planes y no puedo atenderos". Además, ha asegurado que el anillo que tasaron ayer nunca ha sido de su colección: "No, jamás" y ha terminado explotando asegurando que estaba cansada del tema: "Que me importan tres carajos los anillos, si queréis joderme, pues joderme, no pasa nada. Estás con las joyas, con las joyas y con las joyas, no voy a hablar más de eso, solamente que las voy a seguir vendiendo".

Ha pedido disculpas de alguna manera al equipo por sus faltas de respeto: "Estoy hasta el c... No quiero ofender a nadie más y por eso me voy a mantener al margen" y ha dejado entrever que lo que verdaderamente le afectó ayer fue la discusión que tuvo con sus superiores: "Yo es que ahora mismo estoy en otra fase, hay otra cosa que me afectó más y prefiero quedarme ahí".

En definitiva, Anabel Pantoja ha desarrollado un protagonismo en los medios de comunicación que no la beneficia... hace años jamás hubiese accedido a situaciones como las que ha protagonizado en los últimos meses en las que a veces se puede entender que ha perdido la vergüenza. Su castillo de naipes, ese que creó con esfuerzo y sudor yendo por los platós defendiendo a su primo y a la familia Pantoja se cae lentamente y ella no solamente no hace nada para evitarlo, sino que participa en este circo.