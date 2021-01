Anabel Pantoja ya está en Madrid y estas han sido sus primeras palabras

MADRID, 7 (CHANCE)

Anabel Pantoja ya está en Madrid y hoy se enfrenta a su primer día en Sálvame después de romperse el peroné hace varios meses y es que la sobrinísima tendrá que hacer frente en su programa a toda la guerra abierta que hay entre sus primos y su tía Isabel Pantoja tras los programas de 'Cantora: la herencia envenenada'.

Cuando le hemos preguntado por cómo se encuentra y por cómo cree que va a ser su primer día en Sálvame, Anabel Pantoja nos ha confesado que: "Muy bien, no sé cómo se van a portar, de Sálvame ya sabes cómo van las cosas".

En cuanto a cómo se encontraba su tía, nos ha explicado que: "No tengo ni idea cariño, no te voy a responder a eso". Y es que no sabemos si es que de verdad no sabe nada o es que no nos ha querido desvelar los detalles de sus conversaciones con la cantante.

Tras las declaraciones de Isa Pantoja esta mañana en el programa de Ana Rosa, Anabel Pantoja asegura que: "No, no he hablado con ella" y solamente nos confiesa que tiene muchas ganas de volver a ver a su madre y de visitar Sevilla: "Tengo muchas ganas".