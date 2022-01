Anabel Pantoja y Marta Riesco protagoninzan su mayor discusión en directo

MADRID, 25 (CHANCE)

Aunque desde que conocimos su historia de amor con Antonio David Flores, Marta Riesco ha intentando centrarse en su trabajo como reportera de televisión, un día más la joven ha vuelto a convertirse en protagonista debido a un nuevo rifirrafe con Anabel Pantoja en directo. Mientras Kike Calleja cubría la salida de Ainhoa Armentia de su puesto de trabajo, a pocos metros también Marta cumplía con sus compromisos profesionales con 'El Programa de Ana Rosa' ajena a lo que sucedía en el plató de 'Sálvame'.Muy directa, Anabel le pregunta a Marta si es verdad que va a demandarla y ella, sin pelos en la lengua, responde rotunda que sí, que todo lo que ha dicho sobre ella tendrá que demostrarlo en un juzgado. "Por supuesto que voy a demandar a Anabel Pantoja. Tengo ganas de verme contigo en los juzgados" confirmaba Marta Riesco durante la conexión en directo. "Ella sabe lo que ha dicho y lo que tiene que hacer. Según me han dicho los abogados no hay manera de no llegar a juicio. Ella se cree que hace gracia y cuando le dices algo llora y se va de plató. Voy a ir por lo civil y por lo penal contra Anabel Pantoja" sentenciaba.Mientras que la nueva pareja de Antonio David prefiere no hablar con la sobrina de Isabel Pantoja, sí que aprovecha la ocasión para agradecerle a Jorge Javier Vázquez las muestras de cariño recibidas y pedirle al programa que deje de darle altavoz a testimonios falsos sobre ella. "Lo único que pido al programa, que estáis solidarizados con el tema de las mujeres, es que el hombre que llevasteis ayer y que dice que tuvo algo conmigo en 2018 es vergonzoso que le deis pábulo. Cuando se lleve a alguien que sea verdad, ese chico también tiene una demanda" dejaba claro Marta.Cargada de fuerza contra Anabel Pantoja, Marta incluso se atreve a mencionar a Isabel Pantoja con la que tuvo una buena relación en su día: "Tú a un banquillo como tu tía". Como no podía ser de otra forma esta afirmación terminaba de calentar a la 'sobrinísima' que respondía: "Que seas muy feliz con tu novio y donde quieras. A mi tía ni la toques. Tú la tocaste en Sevilla para sacarle una entrevista, que tienes muy mala baba para entrar en Cantora y comerte las uvas".