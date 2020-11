Anabel Pantoja, más criticada que nunca, se pone a todos sus compañeros en contra

MADRID, 30 (CHANCE) Anabel Pantoja se enfrenta a su intervención más complicada en 'Sálvame' con todos sus compañeros en contra. Después de algunas salidas de tono que los colaboradores catalogaron como 'fuera de lugar', Belén Esteban terminó saliendo del plató y enfrentándose a su amiga Anabel reconociendo que no estaba siendo acertada en sus respuestas. Belén le recrimina a su amiga que la famosa bata de cola de Poveda la llevó ella a lo que Anabel responde indignada, "eso es mentira, quien lo haya dicho que te lo demuestre".Después de la 'no llamada' de Isabel Pantoja a su hija Isa en 'La Casa Fuerte', Anabel se pone de parte de su tía en estos momentos en los que la tonadillera se está quedando practicamente sola:"Mi tía no se ha puesto en contacto con Kiko en privado y es obvio que si se pone en contacto con su hija esa llamada se va a coger porque toda España está esperando su respuesta. Ella no se pone al teléfono pero le transmite a esa persona que esté tranquila y que lo está haciendo muy bien".Después de la última aparición de Sylvia Pantoja en el programa de 'Cantora, herencia envenenada', Anabel reconoce que no se portó del todo bien con ella. "Si ofendí a Sylvia Pantoja o Sylvia González le pido disculpas, no fue una actitud acertada. Me pudo más que tocara a mi abuela, abrió un poquito la llaga para que se hable de la actitud de mi yaya. No dije que no cantara, solo dije lo que ha corroborado la chica de México. No quise atacarla ni decir que se dedicaba a otra cosa".Con una actitud muy altiva y más tensa que nunca, Anabel recibe los reproches de sus compañeros que creen que la actitud que está manteniendo la joven en sus últimas conexiones es más propia de su tía que de ella. "Me callo porque las cosas de mi tía o de mi primo las voy a tener en privado porque si no estaría ahí sentada o me iría a una revista, pero no lo hago" sentencia la sobrina de la tonadillera.Tras unos minutos de pausa, Anabel recapacita y pide perdón a sus compañeros, sobre todo a su amiga Belén Esteban que reconoció que lo había pasado mal durante la publicidad. "No quiero más malos rollos, no quiero meter a Belén en ningún marrón, sé que me protege muchísimo, tú no te involucres por mí. Que me perdonéis por mi comportmaiento" pide la colaboradora de 'Sálvame' desde su casa en Canarias.

