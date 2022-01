Anabel Pantoja, el motivo que la ha obligado a empezar el año en urgencias

MADRID, 5 (CHANCE)

Menudo regalo de Reyes adelantado ha tenido Anabel Pantoja. Y es que la influencer, que ha pasado unas navidades atípicas pero de lo más envidiables en Canarias con su marido, Omar Sánchez, ha comenzado 2022 de la peor manera posible. En urgencias y con un collarín, como ella misma ha desvelado a través de varias historias ha compartido a través de Instagram.

Visiblemente dolorida, la sobrina de Isabel Pantoja ha aclarado en primer lugar que no ha tenido ningún accidente de tráfico y que la razón que la ha llevado al hospital ha sido un dolor insoportable de cuello por el que por poco se "cae por las escaleras" esta mañana.

"Llevo dos noches durmiendo fatal, nunca me ha pasado esto", ha asegurado al borde de las lágrimas, explicando que aunque ha tenido tortícolis alguna que otra vez, nunca había llegado hasta este extremo. "He dormido fatal, fatal estas dos noches y esta última ha sido lo peor porque me he quedado dormida con dos almohadas y me he despertado que casi me caigo", ha explicado.

Sin embargo, lo que "no podía imaginarse" es que su visita al hospital se saldaría con un pinchazo - de un calmante para el intenso dolor de cuello - y un collarín que deberá llevar "durante tres días". "Estoy bien pero estoy jodida. Felices Reyes" ha concluido Anabel, que en estos momentos está intentando localizar a un "fisio de urgencia" para intentar aliviar este inesperado contratiempo que le ha amargado la noche en la que vienen sus Majestades de Oriente.