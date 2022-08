Anabel Pantoja muestra su cara más natural en bikini por las calles de Ibiza

MADRID, 18 (CHANCE)

'Felices los 4' es el título de una canción de Maluma, pero también es la frase que se no podemos evitar que se nos venga a la cabeza cuando hablamos de Anabel Pantoja y Omar Sánchez, que han elegido Ibiza para disfrutar de unas románticas vacaciones con sus nuevas parejas, Yulen Pereira y Raquel Lozano, provocando una situación de lo más surrealista en la que todas las miradas están puestos en ellos.

Y es que teniendo en cuenta que la isla no es demasiado grande y que los cuatro se mueven por los mismos ambientes, estaba 'cantado' que tarde o temprano acabarían por encontrarse. El 'temido' reencuentro tuvo lugar hace un par de días en una de las discotecas más famosas de Ibiza, aunque la influencer y su exmarido no llegaron a saludarse ni a verse en la tesitura de tener que presentarse a sus nuevos amores.

Anabel, que llegó con Yulen más tarde que Omar al local, vio desde la distancia al surfero con Raquel y, "por respeto" a sus parejas - tal y como ha confesado - decidió irse y así evitar un encuentro incómodo para todos, aunque ha dejado claro que no huyó en ningún momento y que no tendría ningún problema en saludar a su ex, con quien mantiene una 'buena' relación.

Tras este momento 'tierra trágame' que ha trascendido a la prensa, Anabel se ha dejado ver de lo más tensa y seria por las calles de Ibiza. En bikini presumiendo de su esbelta figura tras perder casi 15 kilos en 'Supervivientes', la sobrina de Isabel Pantoja ha mantenido una acalorada conversación con unos amigos a los que parecía contar algo importante sin dejar de gesticular. Poco después, ya más tranquila y vestida para recorrer el centro de la isla, se unía al grupo Yulen, que está viviendo gracias a su novia el verano más especial de su vida.