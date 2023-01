Anabel Pantoja niega que Isabel Pantoja no haya querido ver a sus hijos por petición de su tío Agustín: "Eso es mentira"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Parecía que en estas últimas semanas estábamos cada vez más cerca de ver un reencuentro entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja, ya que madre e hijo habrían acercado posturas en los últimos tiempos. Tras el fallecimiento de Bernardo Pantoja el pasado 25 de noviembre, el Dj habría dado un paso al frente y habría llamado a su madre, 'arrepentido' de no haber querido que le visitara tras sufrir un ictus apenas un mes antes.

A pesar de que muchos esperaban un reencuentro que tendría lugar estas semanas coincidiendo con Nochebuena y Navidad, parece que por el momento no se ha producido. Y es que muchos rumores han apuntado que Isabel le habría contado a Agustín Pantoja sus ganas de acercar posturas con sus hijos y disfrutar más de ellos, un deseo que su hermano no se habría tomado nada bien y le habría hecho elegir entre él y sus hijos: "Si ellos vienen en Navidad yo me voy de Cantora".

El equipo de Europa Press Reportajes ha podido hablar con Anabel Pantoja, quien ha desmentido que su tío Agustín le dijera a Isabel Pantoja que si Kiko Rivera o Isa Pantoja aparecían por Cantora, él abandonaría la vivienda: "Lo dudo, eso es mentira".

La sobrina de la cantante regresa a Madrid junto a Yulen Pereira tras pasar unos días con Isa Pantoja en Gran Canaria: "Muy bien. Estupendamente". Unas navidades muy especiales en los que han podido disfrutar en familia la entrada del nuevo año. La influencer ha llegado a la capital con ganas de comenzar el año nuevo con su pareja: "Muy bien, feliz año".