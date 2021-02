Anabel Pantoja pierde los nervios por culpa de las Mellis

MADRID, 9 (CHANCE)

Anabel Pantoja estalla con la presencia de las Mellis en el plató de 'Sálvame' una tarde más. Más cabreada que en días anteriores y cansada de que la relacionen con las adicciones de su primo Kiko Rivera, Anabel explota contra todos sus compañeros: "Delante de mí mi primo no hacía nada, nada, ¿Sabéis lo que es nada?". Tras perder los nervios con gritos y una actitud de lo más impulsiva, Anabel Pantoja se rompe y termina saliendo de plató para desahogarse con una llamada telefónica a su madre.Ante la acusación de las Mellis de haber compartido algunas adicciones con su primo Kiko Rivera, Anabel amenaza con tomar medidas legales: "Que tengas 'cuidadito' con lo que dejas caer, sucia. Gánate la vida cantando no contra mí". Ante la actitud de Anabel, las Mellis reculan y aclaran que ella era conocedora de lo que hacía su primo, aunque no lo compartía.Después de varios cruces de acusaciones, Anabel termina entrando en cólera y grita: "¡¡¡Qué me dejéis en paz con las adicciones de mi primo, que no tengo nada que ver!!! No he tenido ninguna conversación, no he vivido con él ningún momento en directo con estas cosas. ¿Por qué voy a tener que mentir? Si lo hubiera sabido, lo hubiera dicho. Pero es que no sabía la gravedad".Cansada de las continuas insinuaciones hacia ella también por parte de algunos de sus compañeros de profesión, Anabel sentencia: "¿Por qué voy a tener que reconocer un crimen que no he cometido? Lo juro por mi madre, que le pase algo, que no sabía la gravedad de lo que había pasado. ¡Delante de mí él no hacía nada!".