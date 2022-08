Anabel Pantoja presume de su amor con Yulen, desmiente rumores y pone rumbo a Sevilla para reencontrarse con su familia

MADRID, 2 (CHANCE)

Anabel Pantoja se ha vuelto la gran estrella de televisión tras su paso por 'Supervivientes'. Todo el mundo está pendiente de cada uno de sus movimientos, y no es para menos ya que son muchas las dudas que giran en torno a su relación con Yulen Pereira.

La sobrina de Isabel Pantoja pone rumbo a Cantora para celebrar el cumpleaños de su tía. Pese a que la gran duda de todos es si Yulen estaría invitado, por el momento Anabel ha querido mantener al margen su nueva historia de amor con sus asuntos familiares.

A pesar de los rumores que indican que la relación no está en su mejor momento, y eso que acaba de comenzar, Yulen parece estar tranquilo y nos confesaba que todo estaba "muy bien". Aunque su rostro cambia al preguntarle su opinión acerca de la relación de amistad que su novia quiere mantener con su exmarido, Omar Sánchez.

Anabel Pantoja nos confesaba recientemente cómo se está adaptando a su vuelta a la realidad: "Estoy aprendiendo a comer otra vez, no contesto mensajes ni nada. Todavía tengo que ver a los míos, a mi familia. Me está costando volver a la vida otra vez, tengo un cacao en la cabeza, de toparme con un montón de cosas, no solo de mi corazón. Estoy bien y estoy feliz, pero las cosas tienen que ir despacio".

Tras estas declaraciones, Anabel prefería quedarse al margen de la relación entre su tía y Kiko Rivera, aunque aseguraba que entre ellos dos se llevan bien. En cuanto al mensaje de su primo en Instagram donde ataca de nuevo a su madre, la sobrina de Isabel Pantoja se muestra de lo más discreta y asegura estar al margen de los problemas familiares.

A pesar de que por el momento Yulen no va a conocer a la familia Pantoja, Anabel confiesa encontrarse en un momento muy dulce de su vida: "Muy bien, estupenda". Respecto a si ya hay programadas vacaciones junto a su nuevo amor, la influencer asegura que va a hacer "un montón de escapadas".

En las próximas horas surgirá el reencuentro más esperado para Anabel, después de meses sin ver a su familia, nos muestra lo feliz que está de volver a ver a su padre, sus sobrinos, y por supuesto, a su tía Isabel Pantoja.