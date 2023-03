Anabel Pantoja, primeras declaraciones tras su ruptura con Yulen Pereira: "Son momentos difíciles"

MADRID, 7 (CHANCE)

No están siendo días fáciles para Anabel Pantoja. El pasado miércoles, nada más aterrizar de Puerto Rico tras acompañar a su tía Isabel Pantoja en su gira por Norteamérica, la influencer se reencontraba con Yulen Pereira y, lejos de lo que ella imaginaba, el esgrimista no la recibía con cariño ni palabras de amor, sino todo lo contrario. Reconociendo que no la había echado de menos durante su ausencia, que sus sentimientos por ella ya no eran los mismos y que quería centrarse en su carrera deportiva, rompía la relación, dejando a la influencer en shock y completamente destrozada.

La ruptura saltaba a los medios este domingo y, a pesar de que en un primer momento se especuló con que Yulen habría sido desleal a Anabel con la modelo Melania Puntas, él mismo se ha encargado de desmentirlo enfadado ante los micrófonos de Europa Press: "Dejar de inventar tonterías" pedía este lunes, en su reaparición pública tras haber dejado a la sobrina de Isabel Pantoja.

La influencer, por su parte, rompía su silencio a través de sus redes sociales y, con la canción de Karol G 'Mañana será bonito' confirmaba su ruptura asegurando que teniendo salud, trabajo y gente que la quiere no le falta de nada. Además, en conversación con la periodista Leticia Requejo confesaba que, a pesar de que no están siendo momentos fáciles y no entiende por qué Yulen tardó tanto en romper con ella si la decisión estaba meditada desde hace tiempo, por lo menos sigue viva.

Y ahora os ofrecemos las primeras imágenes de Anabel tras su ruptura con el esgrimista. Después de varios días refugiada en su Sevilla natal con su madre, Merchi Bernal, ha regresado a Madrid para cumplir con varios compromisos profesionales y, triste aunque muy entera, se ha pronunciado por primera vez sobre este doloroso varapalo amoroso que no esperaba.

"No voy a hablar de nada, ¿vale? Yo intentándome despistar y me han pillado aquí" ha asegurado resignada la influencer, dejando en el aire qué hay de cierto en lo que se ha dicho hasta el momento de su ruptura con Yulen. A pesar de nuestra insistencia, Anabel ha repetido en varias ocasiones que, aunque "entiende" el trabajo de la prensa, "no voy a contestar a nada". "No quiero ser mala ni maleducada, pero no te voy a atender" ha añadido, admitiendo con un "sí" que es un momento muy difícil para ella.

"Lo siento pero no te voy a contestar. Yo te entiendo, ¿pero me respestas? Ya me has preguntado todo, ¿te importa?" ha pedido visiblemente molesta, sin aclarar si Yulen le dijo que ya no sentía lo mismo por ella, y sin pronunciarse sobre los rumores de infidelidad del esgrimista.

"En la vida hay que seguir" ha reconocido, afirmando con una sonrisa que los mimos de su madre han sido lo mejor para ella estos días: "Me he comido hoy un puchero que flipas. El puchero y la ensaladilla de la Merchi, una alegría. De verdad, chicos, de verdad. si me entendéis, por favor, que no voy a hablar nada ¿Vale? Perdóname, sinceramente" ha repetido, sin soltar ni prenda sobre su ruptura.

En un momento dado, y antes de coger un taxi para poner rumbo a su domicilio, el subconsciente ha traicionado a Anabel y, tras la disculpa de la reportera por la paciencia que ha tenido ante las numerosas preguntas que le ha hecho, la influencer ha confesado que "era un día duro". "Días duros no me refiero a vosotros, venga" ha intentado explicar sin convicción, dejando claro que por el momento no piensa hablar del final de su relación con Yulen.