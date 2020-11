Anabel Pantoja se pronuncia tras la entrevista de Kiko Rivera: "He tomado una decisión"

MADRID, 15 (CHANCE) Desde que el viernes Kiko Rivera se sentase en el plató de Cantora: la herencia envenenada, Anabel Pantoja no se ha pronunciado ni por redes sociales, ni en ningún programa de televisión. Hoy domingo, la sobrinísima ha decidido mostrar su opinión y ha dejado bien claro en la posición en la que se encuentra. Además, ¡atención! porque asegura que ha tomado una decisión muy importante que va a hacer pública: "Quería comentaros que me he puesto a leer mensajes, pero me he dado cuenta que he recibido muchísimos mensajes crueles, de insultos y sobre todo acusándome de delitos, que es lo más fuerte. Entiendo que esto es público, Kiko es como mi hermano y tiene todo mi apoyo desde el principio, pero mi tía también. Entonces, quien no lo entienda, lo respeto, pero no os da derecho a insultarme ni a acusarme ni a ponerme en lugares y tiempos que ni siquiera había nacido. A partir de mañana yo he tomado una decisión, la vais a conocer y por supuesto amo a mi familia por encima de todo y de cualquier cosa" Estas han sido las palabras que ha mostrado Anabel Pantoja a través de sus stories de Instagram y es que parece que la sobrinísima tiene muy claro qué es lo que va a hacer a partir de ahora, mañana tendremos que estar muy atentos para saber cuál es esa decisión.

MADRID, 15 (CHANCE) Desde que el viernes Kiko Rivera se sentase en el plató de Cantora: la herencia envenenada, Anabel Pantoja no se ha pronunciado ni por redes sociales, ni en ningún programa de televisión. Hoy domingo, la sobrinísima ha decidido mostrar su opinión y ha dejado bien claro en la posición en la que se encuentra. Además, ¡atención! porque asegura que ha tomado una decisión muy importante que va a hacer pública: "Quería comentaros que me he puesto a leer mensajes, pero me he dado cuenta que he recibido muchísimos mensajes crueles, de insultos y sobre todo acusándome de delitos, que es lo más fuerte. Entiendo que esto es público, Kiko es como mi hermano y tiene todo mi apoyo desde el principio, pero mi tía también. Entonces, quien no lo entienda, lo respeto, pero no os da derecho a insultarme ni a acusarme ni a ponerme en lugares y tiempos que ni siquiera había nacido. A partir de mañana yo he tomado una decisión, la vais a conocer y por supuesto amo a mi familia por encima de todo y de cualquier cosa" Estas han sido las palabras que ha mostrado Anabel Pantoja a través de sus stories de Instagram y es que parece que la sobrinísima tiene muy claro qué es lo que va a hacer a partir de ahora, mañana tendremos que estar muy atentos para saber cuál es esa decisión. De esta manera, deja claro que apoya tanto a su tía Isabel Pantoja como a su primo Kiko Rivera y sigue sin querer posicionarse de un lado o de otro, ya que como bien ha comentado a lo largo de la semana es un tema tan complicado que puede resultar peligroso. El vídeo del día Kiko Rivera sentencia a su madre: "Dejas de ser importante para mi"