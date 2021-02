Anabel Pantoja, protagonista absoluta de

MADRID, 22 (CHANCE)

Una tarde más Anabel Pantoja vuelve a convertirse en la protagonista de 'Sálvame' por su peculiar forma de defenderse de los ataques de uno de sus enemigos en plató, Kiko Matamoros. Con el tema de la falsificación de su ya famoso bañador de lunares con cremallera 'Sevilla' como punto de discordia entre los colaboradores, Anabel dejó claro que los "chinos" le falsificaron su diseño mientras Kiko insiste en que su bañador ya estaba diseñado desde los años 40, que no era algo novedoso.Sobre su sorprendente éxito en las redes sociales, Anabel reconoce que está en un momento muy bueno de su vida profesionalmente hablando como 'influencer' aunque todavía hay ciertas marcas que prefiere no publicitar como son los juguetes sexuales: "Eso no va conmigo" explica la sobrinísima.

EL DISTANCIAMIENTO CON KIKO RIVERA CONTINÚA

A pesar del empeño de Anabel Pantoja en situarse al margen del enfrentamiento entre madre e hijo, la colaboradora explica cuales son sus sentimientos al respecto: "Yo la semana pasada estuve como una autentica mierda. Irene se lo ha comido, yo la he apoyado muchas veces y ella lo dijo en la llamada. Yo del tema de Cantora no entiendo, no hablo con él del tema". Sobre si ha podido acercar posturas con su primo tras la llamada de Irene, Anabel reconoce: "Yo le he llamado varias veces pero no le llamé para llorarle, le he llamado para explicarle pero no me cogió el teléfono. Yo no pretendo dar dramas ni mal rollo a nadie".Aunque se habla mucho del distanciamiento entre Kiko y Anabel en las últimas semanas, la sobrina de Isabel Pantoja reconoce: "Antes de que sucediera todo esto de mi primo con mi tía, mi primo era muy independiente, yo con quién he hablado toda mi vida es con Irene y ya de paso me pasa a mi primo".Resignada a la situación que está viviendo con su primo, finalmente Anabel termina reconociendo: "Pienso que él ya no es el mismo conmigo". "Yo a Kiko lo adoro y lo he admirado muchísimo. Si él no me considera su núcleo, yo también tengo mi núcleo, estoy en Canarias. Con Isa me pasa igual pero yo no saco a niguno aunque estemos lejos. Si yo no estoy en su núcleo, sus hijos sí que están en mi núcleo, son imprescindibles" explica Anabel sin poder retener las lágrimas."Yo no quiero medallas de nada pero preguntarle a Irene cuántas llamadas he hecho, no he estado en el momento ese porque a mí se me dijo que tenía que estar solo pero tengo la conciencia muy tranquila. Si él está molesto porque no he estado a la altura, tiene mi número desde hace diez años" ha explicado visiblemente dolida.