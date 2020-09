Anabel Pantoja no puede más y abandona 'Sola'

MADRID, 22 (CHANCE) Finalmente Anabel Pantoja ha terminado dándole la razón a todos aquellos que no confíaban en ella. Después de ocho días viviendo en el piso de 'Sola', la sobrina de Isabel Pantoja ha puesto punto y final a su paso por el reality a pesar de las críticas de muchos de sus compañeros de 'Sálvame' que la acusan de floja.Aunque la prima de Kiko Rivera comenzó esta nueva andadura con mucho entusiasmo, lo cierto es que Anabel ha ido desinflándose poco a poco y es que ni la visita de Irene Rosales ni la llamada de su prima Isa Pantoja han logrado convencerla de seguir adelante con el concurso."En los ocho días que he estado aquí me basta y me sobra para saber de lo que no soy capaz y de lo que sí, como de no comer chocolate en siete días. A lo mejor me ha tenido que traer el reality, encerrarme y darme cuenta por mí misma de que puedo hacerlo", alegó."Tengo que cuidar mi salud, tengo que salir fuera y empezar a mirarme a mí. Tengo que empezar con un problema grave que tengo, pero no os asustéis. Es un problema que llevo acarreando 10 años y que tengo que ponerlo en marcha, no quiero seguir así", zanjó.Tras la renuncia de Anabel, el programa ya cuenta con una sustituta de lujo y es que Sofía Suescun será la nueva concursante de 'Sola', sin duda alguna una concursante que dará mucho que hablar a pesar de la soledad del piso de 'Sola'.

