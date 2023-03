Anabel Pantoja no quiere ni oír hablar del burofax que le ha enviado 'Pinocho' para someterse a las pruebas de ADN

MADRID, 2 (CHANCE)

No están siendo días fáciles para Anabel Pantoja. Y es que su felicidad por el éxito arrollador de su tía Isabel Pantoja en su minigira por Norteamérica se ha visto eclipsada, nada más poner un pie en España, por el burofax que le ha enviado Luis Manuel - conocido popularmente como 'Pinocho' - para que se someta a las pruebas de ADN y probar que, como lleva meses asegurando, es hijo de Bernardo Pantoja.

Un tema revelado por la revista 'Diez Minutos' y del que la prima de Kiko Rivera se enteraba por la prensa a su regreso de Puerto Rico, mostrándose muy molesta con el joven sevillano que dice ser su hermano: "Perdona, ¿qué has dicho? ¿Mi hermano? Cuidado. ¿Podéis respetar a mi padre? ¿Lo podéis respetar? ¿Podéis dejar de nombrarlo? Por favor, que ha fallecido hace un par de meses" estallaba.

Una reacción que parece no haber importado lo más mínimo a 'Pinocho' que, en conversación telefónica con 'El programa de Ana Rosa' este jueves ha desvelado que el burofax solicitando a Anabel que se haga las pruebas de ADN lo ha recogido la madre de la influencer, Merche Bernal, y todavía no ha obtenido respuesta. "Que se ponga en contacto con mi abogado" ha pedido públicamente el presunto hijo de Bernardo Pantoja.

Haciendo oídos sordos a la petición de 'Pinocho' y dejando claro que "no va a hablar del tema" - "Lo dije ayer y lo sigo diciendo" ha afirmado - Anabel guarda silencio y evita confirmar o desmentir si se está planteando hacerse las pruebas para salir de dudas de una vez.

De regreso en Sevilla tras 24 horas en Madrid en las que ha podido disfrutar de Yulen Pereira después de casi un mes sin verse, la excolaboradora de 'Sálvame' sí que nos ha contado que el reencuentro con su novio ha ido "muy bien" y, aunque durante la gira de su tía se lo ha pasado genial, "tengo muchas ganas también de volver a la rutina".

"Me llevo un recuerdo súper bonito" ha confesado, dejando en el aire si a partir de ahora Isabel Pantoja retomará la normalidad, abandonará su 'encierro' en Cantora y podremos verla más a menudo.

Por último, hemos aprovechado para preguntarle por la participación de la madre de Yulen, Arelys Ramos, en 'Supervivientes' y tras asegurar esquiva que "no he visto nada porque he estado fuera y no voy a hablar del tema", sí le ha deseado suerte en el reality: "Deseo que todo le vaya bien a la gente en su trabajo, en su vida y, de verdad, es que me tengo que ir. Le deseo suerte a todo el mundo, a Alma, Manuel, a todos...".