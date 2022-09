Anabel Pantoja, su reacción a las declaraciones de Raquel Lozano acusando a Omar Sánchez de "interesado"

MADRID, 15 (CHANCE)

Del amor al odio en un paso. Tras la entrada de Omar Sánchez en 'Pesadilla en el paraíso', sus declaraciones dejando claro que es una persona libre y su acercamiento a Marina Ruiz, Raquel Lozano ha pasado a la acción y se ha convertido en uno de los azotes del ex de Anabel Pantoja en los platós.

Dolida, la exgran hermana sostiene que el canario y ella estuvieron conociéndose dos meses y no tres semanas como se ha dicho y asegura que Omar está obsesionado con la sobrina de Isabel Pantoja y con quedar por encima de ella porque no supera su separación. Además, le ha tachado de "interesado", revelando que durante su viaje a Ibiza no quería intercambiar gestos de cariño con ella porque sus imágenes juntos "valían dinero".

Unas declaraciones que dejan claro que no hay posibilidades de retomar su 'affaire' cuando el surfero salga del reality y sobre las que le hemos preguntado a Anabel, que prefiere guardar silencio y no dar la cara por su exmarido, de quien siempre ha hablado con gran cariño.

Muy integrada en el círculo de Yulen Pereira, la influencer ya conoce al grupo de amigos del esgrimista y ha disfrutado con ellos de una divertida cena en un céntrico restaurante madrileño, evitando pronunciarse sobre las acusaciones de Raquel sobre Omar.