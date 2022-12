Anabel Pantoja reacciona a la intención de 'Pinocho' de reclamar legalmente la paternidad de Bernardo

MADRID, 7 (CHANCE)

Nuevo frente abierto para Anabel Pantoja. Cuando todavía no se han cumplido ni siquiera dos semanas del fallecimiento de su padre Bernardo, y tras las polémicas declaraciones de su viuda Junko arremetiendo contra Isabel Pantoja - revelando entre otras cosas que la 'culpó' de la muerte de su hermano por no controlar su alimentación, o que estando su marido de 'cuerpo presente' le advirtió que la iba a echar de la casa en la que vive, propiedad de la tonadillera, y que no se llevaría nada de allí - ahora entra en escena el presunto hermano ilegítimo de la influencer.

Luis, conocido popularmente como 'Pinocho', ha decidido dar un paso al frente y después de diferentes intervenciones en 'Sálvame' asegurando que es hijo bastardo de Bernardo Pantoja, que el propio tío de Kiko Rivera se lo confesó en más de una ocasión y que los deseos del sevillano era reconocerlo legalmente y darle sus apellidos antes de fallecer, va a iniciar los trámites para cumplir la 'última voluntad' de su padre.

Tal y como han adelantado en el programa de Mediaset, 'Pinocho' tendría pruebas para demostrar ante un juez que es hermano de Anabel; la más determinante, una prueba de ADN con un 99% de fiabilidad, que al parecer Luis no tendría problema en repetir en privado para que la sobrina de Isabel Pantoja compruebe por sí misma que él también es hijo de Bernardo.

Un delicado asunto sobre el que la influencer guarda silencio, dejando claro que si nunca se ha pronunciado públicamente sobre 'Pinocho' no lo va a hacer ahora aunque el sevillano esté dispuesto a luchar en los tribunales para llevar el apellido Pantoja y ser considerado un miembro más del popular clan. Muy seria, y completamente indiferente a las intenciones de su presunto hermano de ser reconocido legalmente como hijo de Bernardo, Anabel ignora nuestras preguntas, aunque su cara es un poema que deja entrever que no lo está pasando bien con este tema.