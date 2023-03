Anabel Pantoja reacciona a la intención de su presunto hermano 'Pinocho' de pedir las pruebas de ADN

MADRID, 1 (CHANCE)

Después de casi un mes recorriendo Miami, Nueva York y Puerto Rico por la gira que su tía Isabel Pantoja ha ofrecido por Norteamérica, y en la que ella ha ejercido de asistente personal de la tonadilera, Anabel Pantoja se ha llevado una desagradable sorpresa a su regreso a Madrid.

Y es que tal y como desvela en su portada la revista 'Diez Minutos', el presunto hijo ilegítimo de Bernardo Pantoja, Luis Manuel - más conocido como 'Pinocho' - le ha enviado un burofax durante su ausencia para que se haga las pruebas de ADN y demostrar que, tal y como lleva diciendo mucho tiempo, son hermanos: "Lo conseguiré por las buenas o por las malas" asegura el sevillano.

Una noticia que ha pillado totalmente por sorpresa a Anabel que, descolocada y visiblemente molesta, ha dejado claro que no quiere saber nada de su presunto hermano: "Perdona, ¿qué has dicho? ¿Mi hermano? Cuidado. ¿Podéis respetar a mi padre? ¿Lo podéis respetar? ¿Podéis dejar de nombrarlo? Que nombre al resto, pero, por favor, que ha fallecido hace un par de meses".

"No he visto la revista pero no voy a hablar nada. Prefiero que no me digáis nada porque me hacéis daño. Me lo he pasado de puta madre, hemos tenido una de éxito y me vais a respetar, porfi. Es con lo que me voy a quedar, no voy a quedarme con cosas raras y extrañas y no voy a hablar del tema. Gracias por el recibimiento" ha añadido, dejando en el aire si va a interponer medidas legales contra Pinocho.

Hablando de su gira, y confesando con resignación que "me tenía que haber quedado en Puerto Rico. Es de traca", la influencer nos ha contado que "me lo he pasado genial". "Todo lleno. Nueva York, dos días en Miami, en Puerto Rico más de 6000 personas y con eso es con lo que me quedo" ha añadido.

Durante su ausencia, Yulen Pereira ha logrado la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Esgrima celebrado en Heidenheim. Una gran alegría sobre la que no le ha importado hablar, confesando lo feliz y orgullosa que está por el éxito de su novio: "Vamos a celebrarlo y nos vamos a comer ahora. Eso, sacad lo bonito" ha apuntado, revelando que si el deportista no ha ido a recogerla al aeropuerto es porque "está entrenando". "Le he traído un regalo" ha contado emocionada.

Y mientras estaba de gira con su tía, su 'suegra', Arelys Ramos, ha puesto rumbo a 'Supervivientes', otro tema sobre el que Anabel se ha mostrado bastante esquiva, dejando en el aire si le parece bien este salto a la fama de la madre de Yulen antes de afirmar que no le ha dado ningún consejo para el reality: "Yo he estado trabajando".