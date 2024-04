Anabel Pantoja reaparece y evita hablar sobre la nueva felicidad de su tía Isabel

MADRID, 10 (CHANCE)

Viviendo uno de los momentos más felices de su vida y volcada en la gira que tiene entre manos su tía, Anabel Pantoja ha reaparecido este miércoles ante los medios de comunicación como embajadora de la marca LOV'YC, la marca de belleza e higiene personal que está revolucionando el mercado.

Por supuesto, le hemos preguntado por el tema del momento, la polémica que hay servida entre Carmen Borrego, su hijo José María y su nuera Paola... y como era de esperar, la influencer ha contestado a su manera, hablando de cómo es la relación con su madre: "yo estoy recuperando con ella lo que muchos años no he tenido porque por la distancia y por situaciones no he estado tan apegada a ella y ahora mi madre es bueno".

Tan cerca está de su madre en estos momentos que nos contaba que "en Semana Santa le llevé unas tartas de queso impresionantes y la mujer se ha vuelto loca de contenta, hay que hacerles feliz porque cuando no las tengamos... paro, paro que me emociono".

Anabel reflexionaba ante las cámaras de lo fácil que es hacer feliz a las madres: "Es muy importante porque al final cuando no tengamos a los nuestros se nos va a quedar recuerdo... y al final aunque no le lleves una tarta de queso, le das una foto tuya, ella se vuelve loca".

Eso sí, la colaboradora de televisión ha dejado claro que "yo choco también mucho con ella como todos nosotros tenemos discusiones pero yo digo es que al final la cabrona lleva razón".

El tono amable de Anabel se volvía cortante en cuanto le preguntábamos si formará parte de la gira de su tía, tal y como está mostrando en redes sociales... nos aseguraba que sí, pero evitaba hablar de lo feliz que se la ve últimamente: "Muchas gracias, cariño".

Y si se negaba a hablar de eso, de la supuesta vuelta a los escenarios de su tío Agustín Pantoja nos contestaba de manera rotunda: "No voy a contestar a nada, vale, porque esto sí que es de belleza".

Por último, cabe destacar que durante la presentación, Anabel aseguraba que no se plantea por el momento promocionar productos relacionados con la sexualidad: "Por ejemplo el momento de cosas sexuales, pues yo no, ahí no entro, ahora mismo, no lo sé, dentro de unos años"... ya que le produce demasiado pudor hablar de esos instrumentos.