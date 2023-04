Anabel Pantoja reaparece con fuerza tras la demoledora exclusiva de Yulen Pereira: "Ahora no me cambio por nada"

MADRID, 19 (CHANCE)

Alejada del foco mediático y refugiada en su casa de Las Palmas de Gran Canaria desde que Yulen Pereira rompió su silencio en las páginas de la revista Lecturas con unas demoledoras declaraciones que no la dejan en buen lugar -la tacha de "complicada", "controladora" y "posesiva"- Anabel Pantoja ha reaparecido públicamente. Y lo ha hecho por todo lo alto.

Con una gran sonrisa, el pelo recogido con un favorecedor moño con ondas sueltas y un look cómodo y a la última -jeans ajustados, top cropped blanco de escote halter, blazer negras y sandalias de plataforma al tono- la influencer se ha convertido en la gran protagonista de la presentación de la nueva marca de belleza LOV'YC.

Un acto en el que, fuerte y con las cosas muy claras, ha respondido sin paños calientes a las últimas polémicas y ha mandado un contundente mensaje al esgrimista: "Estoy en el punto en el que tenía que estar y la verdad es que ahora no me cambio por nada".

- CHANCE: Bueno, Anabel, cuéntanos un poco. Estábamos comentando que estás guapísima. ¿Cómo estás? Tienes muy buena cara pero se te ve feliz.

- ANABEL: Sí. Estoy muy bien. Contenta de estar trabajando en lo mío, en lo que me gusta, estando aquí representando a Lov'yc y representando también muchas cosas de mi día a día. Me gusta también los proyectos que estoy haciendo, lo que se va a ver, lo que se va a lanzar y estoy muy motivada.

- CH: Cuéntanos un poco.

- ANABEL: Bueno, no puedo adelantar mucho* No quiero venderos un producto, prefiero que lo veáis y estoy esperando cualquier tiempo de opinión. Como profesional lo aceptaré y me gustará mucho.

- CH: ¿Estás nerviosa con el reto de tener tu propio programa?

- ANABEL: Claro porque estoy representando para mí mi archipiélago que es Canarias, donde me encuentro súper bien allí, donde se me ha dado la oportunidad de conocer las islas y contároslo sobre todo a la gente de península y la verdad es que estoy muy emocionada. Espero que el estreno guste y nada, no puedo adelantaros más. Supongo que será dentro de muy poquito. En días se sabrá ya, lo anunciaré en redes, se anunciará en la televisión canaria y nada, espero que os guste y estoy muy motivada.

- CH: ¿Cómo te has sentido tú en el papel de entrevistadora? Supongo que serán charlas con amigas tuyas que lleves a la isla, que le muestres las islas y no van a ser las entrevistas de Anabel.

- ANABEL: Sí, pero no quiero adelantar mucho. No se basa en entrevistas, se basa en Anabel que no ha conocido La Palma, que no ha conocido El Hierro, como le enseñamos a Anabel El Hierro y Anabel con sus cosas, sus dramas y sus historias os enseña El Hierro y es flipante. La verdad es que tengo que decir que tenemos un paraíso en España y que no tenemos que cruzar el charco para vivir eso.

- CH: Y ahora como influencer, ¿te gustaría que diese el salto a una plataforma y que se hiciese famoso como Georgina?

- ANABEL: Pues no lo sé, yo la verdad es que voy poquito a poco. De momento me quedo en Canarias y lo que venga, bueno será.

- CH: Oye, pero es muy importante saber que estás bien porque sabes que ha habido mucha gente, incluida Belén Esteban que decía que estabas destruida y destrozada.

- ANABEL: No, no, estoy bien, estoy bien. Las cosas que no me encuentre bien y demás, ya irán por otro lado e irán donde tengan que ir, porque por supuesto que no me voy a quedar callada ni me voy a quedar quieta.

- CH: Hace poco contaste que estás yendo a terapia, al psicólogo, ¿te está ayudando mucho o estás poniendo mucho de tu parte?

- ANABEL: Bueno, claro, cuando tomas esa decisión, si no te pones en eso es complicado y lo hago sobretodo primero por mí, segundo por mí, tercero por mí y cuarto por mi madre. Una vez que yo ya me encuentro, porque además es que me encuentro bien y creo que estoy en un punto en el que tenía que estar, la verdad es que ahora no me cambio por nada y lo único que me ha recomendado es que no vea la tele, no vea las cosas que se dicen de mí, que por supuesto estoy en contra, pero tengo que respetarlo porque soy un personaje público. Pero a partir de ahora no me voy a quedar quieta y voy con todas las consecuencias. Lo siento.

- CH: ¿Vas a demandar? ¿Vas a denunciar?

- ANABEL: No adelanto nada, me tengo que ir. Ya creo que he sido bastante generosa

- CH: Anabel, una última cosita, el corazón siempre abierto, ¿no?

- ANABEL: Yo te hablo de que el pelo lo tengo divino y que no me tiño. Tengo que decirlo que me están saliendo unas canas que flipas, pero no me quiero teñir todavía hasta que no se me note.