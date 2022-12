Anabel Pantoja reniega de que Pinocho sea su "hermano": "Afirmarlo es bastante fuerte, un tema delicado"

MADRID, 14 (CHANCE)

Después de unos días de desconexión y descanso con su madre y algunas de sus mejores amigas en Las Palmas de Gran Canaria, Anabel Pantoja ha regresado a Madrid para retomar sus compromisos profesionales y, como es inevitable, ha tenido que hacer frente a las últimas declaraciones de su presunto hermano, Luis, más conocido como 'Pinocho'.

Y es que el sevillano asegura que Bernardo Pantoja le confesó que era su padre antes de morir y le dijo que quería reconocerlo legalmente como su hijo. Algo que finalmente no sucedió, aunque dispuesto a cumplir con los deseos del hermano de Isabel Pantoja, el joven estaría meditando la posibilidad de iniciar los trámites legales para ser considerado un miembro más del mediático clan.

Al parecer, y según sostiene 'Pinocho', tiene pruebas que confirman que es hijo de Bernardo en un 99%, y no tendría problema en hacerse las pruebas de ADN con Anabel en privado para demostrar que, como lleva tiempo diciendo en televisión, son hermanos.

Una posibilidad que no le hace ni pizca de gracia a la influencer, que muy seria ha dejado claro que no piensa hablar de "un tema tan delicado". "Afirmar algo es bastante fuerte" ha añadido molesta, - en referencia a que Pinocho no duda en decir públicamente que es su hermano e hijo de Bernardo - antes de repetir que "no voy a responder a nada".

Y si no ha querido hablar de su presunto hermano, tampoco lo ha hecho sobre su relación con Omar Sánchez, con el que podría firmar el divorcio próximamente, ni sobre la fecha en la que la viuda de su padre, Junko, tendrá que abandonar la casa en la que vivió con él y que es propiedad de Isabel Pantoja.