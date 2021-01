Anabel Pantoja responde a la entrevista de Kiko Rivera

MADRID, 25 (CHANCE)

Después de la dura entrevista de su primo Kiko Rivera en'Sábado Deluxe', Anabel Pantoja se sienta en el programa en el que colabora cada tarde para dar su punto de vista sobre todo lo que su primo ha contado sobre su madre Isabel Pantoja y su vida en Cantora.Reconociendo que no ha hablado con su tía tras la entrevista, pero sí con su primo, Anabel explica: "Yo con mi tía no he hablado, con ella hablo poco porque no sé que decirle. Lo que le pueda ahorrar a ella en sufrimiento, se lo ahorro. A mí me han dicho que no lo ha visto".En medio de este enfrentamiento familiar que se ha convertido en un verdadero culebrón televisado, Anabel deja claro que no va a tomar posición: "Pienso que él cuenta una realidad que él ha vivido. A mí se me mencionó, adoro a mi primo y a mi tía, no me quiero posicionar para no perder a nadie. Yo soy un familiar aparte".Sobre la delicada situación que Kiko Rivera vivió con su madre cuando esta le pidió que le buscara un abogado para quitarle los apellidos a su hermana Isa tras un enfrentamiento, Anabel cree que eso fue en un momento de calentón: "Las desavenencias de mi prima con mi tía no son algo nuevo, no me sorpendió. Yo me he peleado con mi madre y en un momento dado le he deseado lo peor. Yo he visto a mi tía sufrir mucho por Isa, le daban miedo muchas cosas".Consciente de que su prima Isa Pantoja ha sido una de las grandes perjudicadas de la entrevista por algunas de las cosas más íntimas que contó Kiko, Anabel reconoce que sí que ha podido hablar con ella: "He llamado a mi prima y me ha contado cómo se sentía. Durante la entrevista ella me envió una foto con sus pulsaciones muy aceleradas. Creo que ella ha sido muy sensata, Isa con su madre tiene mucha conexión, su hijo ha sido una manera de unirlas".