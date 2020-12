Anabel Pantoja respopnde a las críticas por su último y polémico vídeo

MADRID, 15 (CHANCE) Un día más Anabel Pantoja entra en el programa de 'Sálvame' para explicar su último descuido en redes sociales. Tras el polémico vídeo de la sobrina de Isabel Pantoja cantando y bailando junto a un grupo de amigos duranre el fin de semana, Anabel deja claro que no puede viajar a la capital madrileña y volver al trabajo con normalidad por sus continuar revisiones con el médico en Canarias.Aunque Anabel ya no cuenta con el apoyo de practicamente ninguno de sus compañeros, la joven explicó qué es lo que sucedió con el vídeo por el que ha sido muy criticada ya que, según Paz Padilla, es una inconsciente por subir ese tipo de vídeos en los que aparece algo perjudicada siendo un personaje público.Reconociendo que no está pasando por su mejor momento desde que saltó a la palestra el tema de la herencia de Paquirri y el enfrentamiento mediático entre su tía y Kiko Rivera, Anabel recibe un nuevo ataque de sus compañeros, en esta ocasión de Mila Ximénez: "Qué pena que tu primo no te coja el teléfono porque a mí sí. Será por algo" sentenció la colaboradora.Cansada de todos los ex amigos de su tía que ahora se están subiendo a este carro, Anabel se muestra rotunda:"Vete a Supervivientes o donde quieras, que nadie te lo impide. Te tengo que dar las gracias cada vez que vas al programa porque a mí me llaman. Cuando vas tu, Dulce o un ex de Isa a mí me llama el programa, eso es una realidad. Si me he salido es porque me ha dado mucha pena porque el recuerdo que tengo de ti era de puta madre".

