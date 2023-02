Anabel Pantoja revela cómo está Isabel Pantoja antes de viajar a Estados Unidos

MADRID, 8 (CHANCE)

Por fin llegó el día. Después de casi una semana en Madrid ultimando los detalles de su reaparición, Isabel Pantoja pone rumbo a Miami para comenzar, este viernes, su esperada gira por Estados Unidos. A su lado, demostrando una vez más la maravillosa relación que mantiene con su tía, Anabel Pantoja, que siete años despues vuelve a acompañar a la tonadillera en sus compromisos profesionales.

Emocionada, nerviosa y sobre todo muy ilusionada, la influencer ha llegado al aeropuerto tres horas antes de la salida del vuelo para facturar el voluminoso equipaje y tenerlo todo a punto para dar el pistoletazo de salida al tour con el que la artista volverá a subirse a los escenarios, y que incluye conciertos en Miami, Nueva York y Puerto Rico.

Acompañada por el peluquero y el maquillador de su tía, José Antonio Abad y Alberto Dugarte, Anabel - con un llamativo y cómodo chándal lila y gorro a juego para afrontar las largas horas de viaje - ha atendido a las numerosas cámaras que aguardaban a Isabel Pantoja en el aeropuerto y, con una gran sonrisa, nos ha contado cómo se encuentra su tía ante su inminente reaparición.

"Estoy muy emocionada. Volvemos con muchas ganas. Vivir eso al lado de una cantante como ella para mí es un regalo. Mi tía está muy guapa y muy contenta, con muchas ganas de trabajar y de ver a sus fans de allí que la adoran" ha confesado.

Como apunta, estarán en Estados Unidos hasta marzo; más de 20 días lejos de su novio, Yulen Pereira, aunque como asegura la colaboradora, el esgrimista "se va a quedar muy a gusto porque yo soy muy pesada". "Esto nos viene muy bien" ha añadido entre risas.

Más discreta se ha mostrado ante las preguntas sobre Kiko Rivera e Isa Pantoja, dejando en el aire si alguno podría sorprender a su madre asistiendo a alguno de los conciertos que dará en las próximas semanas: "Eso no lo sé, cada uno tiene su vida y su trabajo". "No tengo ni idea, me preguntas cosas que no tengo ni idea" ha confesado al preguntarle si el Dj se ha puesto o no en contacto con su madre para desearle suerte en su gira

Precisamente su prima se ha convertido en noticia este miércoles al anunciar en exclusiva en la revista Lecturas su boda con Asraf, en la que se desconoce si va a estar presente la tonadillera, aunque Anabel tiene claro que ella no faltará en el gran día Isa: "¡Qué bien! Ya lo sabía, le he dicho que me avise con tiempo para ponerme a dieta y hacerme el pedazo de traje que me voy a hacer porque en esa boda la voy a liar. Tengo unas ganas flipantes, voy a darlo todo".