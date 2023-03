Anabel Pantoja, rotunda ante el testimonio de Pinocho

MADRID, 12 (CHANCE)

El pasado viernes Luis Manuel 'Pinocho' se sentaba en 'Sálvame Deluxe' para hablar por primera vez en televisión sobre Bernardo Pantoja. A lo largo de todos estos meses se ha hablado sobre él, como supuesto hijo del padre de Anabel Pantoja, pero lo cierto es que nunca le habíamos escuchado a él. El invitado aseguró que el hermano de Isabel Pantoja le confesó en vida que era su hijo y además, se hizo una prueba de ADN a escondidas que determinaba que así era.

Un testimonio que afecta de lleno a Anabel y que se suma a la 'mochila' de polémicas que la influencer tiene en sus espaldas, ya que su ruptura con Yulen Pereira es otro de los temas de actualidad que la han situado en primera línea... pero, ¿qué opina la hija de Bernardo de todo esto?

Europa Press pudo hablar este sábado en exclusiva con Anabel y lo cierto es que mostró clara su postura. No quiso hacer ningún comentario al respecto, pero en cambio sí nos quiso aclarar qué va a ocurrir con la casa que había alquilado en Madrid con Yulen, algo de lo que también se ha estado hablando estos días.

Nada más ver a la prensa, Anabel se plantaba en mitad de la calle y nos decía: "perdona, si me paro aquí, me haces todas las preguntas, yo no te contesto y me dejas tranquila" y nos aseguró que "no te voy a opinar nada del tema". En cuanto a si su tía Isabel se ha puesto en contacto con sus hijos tras su gira por América, la influencer nos pedía que "se lo preguntáis a ella".

Eso sí, Anabel nos confirmó que la casa en la que vivía con Yulen en la capital sigue siendo suya: "no, es mi casa". De esta manera, la que fuera colaboradora de televisión cogió un avión hasta Gran Canaria y, tal y como hemos podido ver en sus redes sociales, disfrutó de un concierto de Quevedo y Omar Montes.