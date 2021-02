Anabel Pantoja saca su caracter más guerrero, esta vez con las Mellis

MADRID, 8 (CHANCE)

Como viene siendo habitual en las últimas semanas, Anabel Pantoja ha vuelto a explotar en el programa de 'Sálvame' esta vez en contra de una de las Mellis. Dejando claro que no va a entrar a hablar del tema de las adiciones de su primo Kiko Rivera y si ella era conocedora de ellas o no, la 'sobrinísima' sentencia: "Yo sé lo que he hecho, lo que sabía y si he participado o no en alguna fiesta, no me voy a justificar".A todos aquellos que la acusan de haber echado la cabeza para otro lado, Anabel les contesta alto y claro: "Mi primo se ha quedado a dormir a veces en casa de mi abuela, que en paz descanse. Mi madre no se pronuncia en nada, pero le ha dicho que de casa de su madre esas cosas no se digan. No hemos echado la cabeza para un lado ninguno". Sobre las cuestionables fiestas de Kiko Rivera a las que Anabel Pantoja no era invitada, la colaboradora de 'Sálvame' explica: "Siempre le he puesto pegas a amigos y novias de Kiko, por eso mi primo no me decía nada".Cansada de estar en medio de esta guerra familiar y de que muchos encuentren en ella el blanco perfecto, Anabel Pantoja saca su lado más guerrero contra las Mellis: "Dejadme en paz, no os digo a vosotras cómo sois con vuestra familia, si cantáis bien o mal, si sois guapas o feas. Me dejáis en paz. Que sea la última vez que me llamáis mosquita muerta. Muerta no estoy. Puedo ser un moscón cojonero".