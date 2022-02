Anabel Pantoja se siente identificada con la letra de la nueva canción de Manuel Carrasco

MADRID, 11 (CHANCE)

Anabel Pantoja está viviendo uno de los peores momentos personales de su vida, la colaboradora de televisión y exitosa influencer en redes sociales ha decidido poner punto y final a su matrimonio con Omar Sánchez y el interés público que ha suscitado debido a esta dramática decisión, le está pasando factura.

La sobrina de Isabel Pantoja ha explicado ha explicado estos últimos días que la relación no estaba como al principio, que vivió un momento clave en el que Omar no estuvo a la altura y que eso le hizo darse cuenta de muchas cosas. Eso sí, confesaba que su todavía marido era una persona extraordinaria y que le quería con locura, pero a veces el amor no es suficiente.

Ahora, la colaboradora de televisión se encuentra en Canarias, viviendo en una casa de alquiler separada de Omar y esta misma mañana ha compartido con sus seguidores de Instagram un storie de la nueva canción de Manuel Carrasco muy revelador... la letra de la canción puede que defina a la perfección cómo se siente Anabel y por eso ha decidido compartirla y ponerle al cantante un mensaje 'Te quiero'... pero, ¿qué dice la canción?

"Fue sentirme solo estando contigo,

Fueron los disparos sin un motivo,

Fue la herida abierta sin un consuelo,

Fue ya no me mates con un te quiero".

Esta estrofa es la que ha compartido Anabel Pantoja y como podemos ver, define a la perfección el momento que está viviendo la colaboradora... quizás por eso se haya sentido tan identificada con el cantante, uno de los grandes artistas de nuestro país.

Minutos más tarde, la influencer ha contado a través de sus stories que la estaban maquillando para ser protagonista de un videoclip de Marcelo Mellino y para ello la estaban caracterizando con unas técnicas especiales para conseguir arrugas en el rostro de Anabel...