Anabel Pantoja sigue confesando sus sentimientos hacia Yulen

MADRID, 3 (CHANCE)

Anabel Pantoja nos regaló este jueves un momentazo en 'Supervivientes 2022' escribiéndole una cara de lo más reveladora. En ella, la concursante se sinceraba con Yulen y le declaraba su amor por todo lo alto, pero lo cierto es que esto se ha convertido en algo recíproco porque el joven también ha asegurado que tiene sentimientos hacia ella.

En las nominaciones que se han emitido esta noche, Anabel ha asegurado que "Quiero hacer mi concurso sola, pero es una de las personas con las que me gustaría salir de la mano" y ha confesado que siente atracción por él: "Sí, claro. Si no, no le hubiese escrito esa carta".

Mientras hablaba con Jorge Javier Vázquez, la influencer se abría en cuerpo y alma y aseguraba que: "Él es un niño que a mí me ha ido ganando cada día, claro que me atrae y tengo ganas de estar conviviendo con él, en vez de estar en la otra playa" y en cuanto a si piensa que a él también le gusta, ella confesaba: "¿Tú le has oído no? Yo no daba aquí pié con bola. Si es así, lo miraremos fuera".

Anabel tiene claro una cosa: "Yo me voy a quedar con él en mi vida, sea lo que sea" y además no dudaba en mandarle un mensaje a la madre de Yulen por el pedazo de persona que ha traído al mundo: "Le tengo que decir a su madre que ha parido a un hijo con unos valores y con una cosa especial, lo he conocido aquí, así que felicidades por el hijo que tienes".

Jorge le ha advertido a la concursante que hay algunos compañeros que dudan de los sentimientos de él, pero ella lo tiene claro: "Yo me lo creo a él, es verdad que es muy vergonzoso, cuando estábamos juntos en la primera playa era muy calladito, pero conectamos muy bien. Al separarnos nos hemos dado cuenta y quien ha hablado ahora es él, creo que no es mentira lo que dice".

A pesar de los rumores, Anabel ha dejado claro que "No ha pasado nada y aquí no va a pasar nada", por lo que nos ha quedado claro que por el momento no vamos a ver ni un beso, ni nada más allá que lo que estamos viendo entre los dos... puesto que no quiere hacer daño a Omar Sánchez.