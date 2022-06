Anabel Pantoja se sincera sobre sus sentimientos hacia Yulen

MADRID, 2 (CHANCE)

Anabel Pantoja ha vuelto a protagonizar uno de los momentazos de la noche hablando de Yulen y de esta relación que nos tiene a todos esperando a que den el paso, aunque según se ha comentado ya en los diversos platós de televisión, parece que la influencer no quiere dar el paso delante de las cámaras por Omar Sánchez.

"Claro que Yulen es único. Como él no me he encontrado nadie en la vida" le comenzaba diciendo la concursante a Jorge Javier Vázquez y lo cierto es que esto ruborizaba a todos los allí presentes, pero también a las personas que se encontraban en plató. Poco tardaba Anabel en explicar los sentimientos que tiene hacia el deportista que ha conseguido hacerse un hueco en su corazón.

"Cuando llegué aquí, tengo a mi Ana Luque, que es mi pilar, pero él es mi otro pilar, es un niño que ha hecho que vuelva a sonreír, vine muy rayada, ha hecho que confíe en mi misma, que siga en este concurso y cada mañana yo le echo muchísimo de menos, tengo muchas ganas de estar con él" explicaba la concursante.

Además, se encontraba tan a gusto hablando con Jorge, que confesaba: "Tú ya me conoces desde hace diez años y siempre me pasa lo mismo, tengo muchas inseguridades en mí y jamás pensé que una persona como él pudiera fijarse en mí con todas las personas que hay aquí".

Con estas palabras, Anabel Pantoja hablaba abiertamente sobre los sentimientos que tiene hacia Yulen, dejando a entrever que cuando acabe el concurso, si él quiere, podrían empezar una relación sentimental.