Anabel Pantoja, sobrepasada, muestra su cara más altiva tras las informaciones sobre su ruptura con Yulen

MADRID, 8 (CHANCE)

La ruptura de Anabel Pantoja y Yulen Pereira no deja de acaparar titulares y, días después de que se filtrase que el esgrimista dejó a la sobrina de Isabel Pantoja según aterrizó de la gira por Norteamérica de su tía, y que los motivos que le dio fue que "no sentía lo mismo" y "no la había echado de menos", siguen saliendo a la luz nuevas informaciones.

Tal y como cuenta este miércoles Lecturas, Yulen habría tomado la decisión hace dos meses, pero planeó esperar hasta el regreso de la influencer de Estados Unidos porque así se lo pidió su madre Arelys Ramos, preocupada porque la ruptura pudiese dar al traste con su fichaje por 'Supervivientes'. Al parecer, no aguantaba más la convivencia y cuando Anabel volvió ya tenía las maletas hechas y todo listo para abandonar el piso que compartían desde el pasado noviembre en el centro de Madrid.

Eso no es todo, porque la revista también sostiene que el esgrimista fue infiel a su novia con Melania Puntas, algo que la modelo ha desmentido con contundencia en sus redes sociales.

A la vez, hay quien afirma que Anabel no ha estado 'quieta' y habría tenido un 'tonteo' más que evidente con el fisioterapeuta de su tía, David Rodríguez, con el que derrochó complicidad e intercambió comentarios de lo más fogosos en redes sociales durante el mes que han estado de gira.

Novedades sobre las que le hemos preguntado a la influencer que, sobrepasada por estas informaciones sobre su vida privada, ha mostrado su lado más altivo. Así, huyendo de las cámaras y con el móvil en la oreja, Anabel no ha dejado de zigzagear incómoda por las calles de Madrid tras varias horas en un centro de estética, sin desvelar cómo le ha sentado enterarse de que Yulen la quería dejar hace dos meses y no lo hizo porque se lo pidió su madre.

Muy seria y con un "hasta luego, ciao" la prima de Kiko Rivera se ha subido apresuradamente a un coche sin aclarar qué hay de cierto en que el deportista le ha sido infiel.

Minutos después Anabel llegaba a su casa y, con el pelo delante de la cara y visiblemente agobiada, ha guardado silencio sobre los rumores de que podría tener algo con el fisioterapeuta de su tía.