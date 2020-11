Anabel Pantoja, superada por la polémica, quiere dejar Sálvame: "No puedo más, me va a costar la salud"

MADRID, 27 (CHANCE)

Anabel Pantoja está teniendo el peor momento de su vida porque está viendo como la familia de la que siempre ha alardeado, la suya, se está desmoronando y no puede hacer nada. La colaboradora de televisión, entre lágrimas, ha confesado que no puede más con la situación que está viviendo y que tiene pensado dejar el programa porque ella no puede aportar nada ante esta polémica, ya que no se posiciona ni de un lado ni del otro. Además, asegura que como era pequeña cuando esto se vivió, no sabe de lo que se habla en televisión.

En cuanto al testimonio de Silvia Pantoja esta noche en Telecinco, Anabel Pantoja ha explicado que no lo va a ver porque le hace daño, no solo que se hable de su tía, sino que se vaya a hablar de su abuela, Doña Ana: "Pueden tocar a quien quiera, a mi abuela no. Yo no me voy a encender, se van a encender las personas que se tienen que encender para apuntar todo lo que diga esta señora, si es que se la puede llamar señora. Mi abuela está enferma, ausente y no se ha metido en nada. Que hable todo lo que quiera, porque cuanto más hable más tenemos. Estoy muy cabreada".

Además, después de la llamada de Carmen Gahona, Anabel Pantoja le ha confesado a Carlota Corredera que lo está pasando muy mal y que tiene en mente dejar el programa para siempre: "He hecho una llamada en publicidad y les he dicho que el lunes no quiero entrar, me han dicho que espere, pero no sé. Me duele que se hable de mi tía, que se la destroce... Me hace daño ya todo. Claro que he pensado irme de Sálvame. Yo ya no voy a poder con esto, no puedo, porque os pensáis que yo hace 34 años estaba debajo de la cama con la caja fuerte y yo os doy mi opinión y no me entendéis. Ya no puedo más, me va a costar la salud. Claro que es serio, pero yo no me puedo comer esto porque no es mi guerra ¿me entendéis?".