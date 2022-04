Anabel Pantoja ya tiene billetes para Honduras... ¡Nueva concursante de 'Supervivientes'!

MADRID, 5 (CHANCE)

Tras muchas especulaciones, finalmente Anabel Pantoja ha confirmado que formará parte de la lista de concursantes de la nueva edición de 'Supervivientes 2022'. Con una larga lista de realities en los que ha abandonado en las primeras semanas, la sobrinísima está dispuesta a vivir esta nueva experiencia en Honduras donde viajará con muchas ganas. "He tenido muy mala suerte con los realities, me quería quitar la espinita" ha reconocido Anabel Pantoja en el programa de 'Sálvame'.A pesar de sus ganas, la mayoría de sus compañeros de programa han confesado que no tienen ninguna confianza en que Anabel supere las dos primeras semanas de concurso. "Hace ocho años no era la misma que ahora, yo no valoraba lo que era 'Supervivientes', lo que era un trabajo y la experiencia" ha dejado claro la futura concursante.Dejando en España muchos frentes abiertos en su vida como una posible relación entre Omar Sánchez y Alexia Rivas, el futuro de su tía Isabel Pantoja y la salud de su padre Bernardo Pantoja, la colaboradora asegura que va a vivir la experiencia sin pensar en nadie: "Esta decisión la tomo porque es una oportunidad que no se le da a todo el mundo, necesito ir a trabajar porque necesito el dinero, me viene bien a mí y a mi padre".