Anabel Pantoja, ¿vuelve a abandonar 'Sálvame Diario'?

MADRID, 5 (CHANCE)

¿Qué le está pasando a Anabel Pantoja? Si remontamos unos meses atrás, antes de que se confirmara la participación de su pareja en 'Supervivientes 2021', la sobrina de Isabel Pantoja abandonaba el plató de televisión donde tantos buenos momentos nos había dado, pero tantos disgustos estaba recibiendo en su última temporada por el conflicto familiar de su primo con su tía.

Desde entonces, creímos que Anabel Pantoja no volvería a 'Sálvame', pero cuando se confirmó la participación de Omar Sánchez en 'Supervivientes' supimos que la sobrinísima volvía por todo lo alto al programa del que se había ido tiempo atrás... pero nada ha ido a mejor porque ahora se enfrenta a un nuevo bache.

La relación con su primo, Kiko Rivera, no está en su mejor momento. Hace unos días veíamos el momentazo en el que el dj entraba por teléfono en el programa y aseguraba que había dejado de seguir a su prima en redes sociales porque no le aportaba nada y además, añadía que no se había molestado en saber las razones por las que ha denunciado a su tío Agustín y no se habla con su madre.

Esto parece que le ha vuelto a pasar factura a la colaboradora de televisión, que no ha regresado al plató de 'Sálvame' y en su lugar hoy ha acudido un amigo de Omar Sánchez para defenderle en esta semana tan complicada para el canario ya que está nominado.

Se trata de una nueva mala etapa en la vida de Anabel Pantoja porque se le juntan varios frentes: el enfrentamiento con su primo, la mala relación de éste con su madre, la nominación de 'su negro'... ¿abandonará para siempre o volverá con más fuerza que nunca?