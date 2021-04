Anabel Pantoja vuelve a 'Sálvame Diario'

MADRID, 8 (CHANCE)

Kiko Hernández le ha preguntado a Carlota Corredera si Anabel Pantoja va a volver a 'Sálvame Diario' para defender a su pareja, Omar Sánchez, en 'Supervivientes 2021' y lo cierto es que la presentadora le ha resuelto la duda en pleno directo. La periodista ha cogido su teléfono y ha llamado a la sobrinísima para preguntarle si iba a volver al programa y ¡atención! porque ha confesado que sí.

"Yo voy a ir a donde haga falta, si tengo que ir a 'Sálvame' claro que voy, yo encantada de volver a veros" han sido las palabras de Anabel Pantoja cuando Carlota Corredera le ha preguntado si volverá al programa para defender a su pareja.

El vídeo del día Bal reprocha a Iglesias que “disculpe la violencia”

Sin embargo, parece que Kiko Hernández quiere que Omar sea expulsado la primera semana ya que no ha parado de hablar mal de él desde que se confirmó su participación en el reality y Anabel ha confesado que: "La tiene tomada con él, no quiere que gane, no quiere que me case, no sé qué quiere este hombre".

Con esta buena noticia, Anabel ha confesado que: "Mañana te comentaré todo", con lo que ha dado a entender que mañana estará en 'Sálvame Diario' para comentar 'Supervivientes' y defender por todo lo alto a su novio.

En cuanto al apoyo de Asraf Beno a Tom Brusse, Anabel ha confesado que le da igual: "Yo quiero que la gente que apoye a Omar lo haga porque lo siente, si Asraf apoya a Tom, bienvenido sea, yo quiero que la gente tenga libertad de expresión".