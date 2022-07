Anabel Pantoja y Yulen Pereira, así ha sido su frío reencuentro

La sobrina de Isabel Pantoja se ha convertido, con permiso de Alejandro Nieto, en la gran protagonista de la final de 'Supervivientes 2022'

MADRID, 29 (CHANCE)

A pesar de no ser una de las finalistas de 'Supervivientes 2022' ya que fue expulsada del reality la semana pasada, quedándose a las puertas de la gran final, no ha sido hasta este jueves cuando Anabel Pantoja ha pisado por primera vez los platós de Mediaset, convirtiéndose en uno de los nombres propios de la noche al protagonizar el reencuentro más esperado del momento con Yulen Pereira después de semanas separados.

Un reencuentro que todos imaginábamos sería pasional, cariñoso y emocionante por las empalagosas declaraciones de amor que se han dedicado tanto la influencer como el deportista desde que comenzaron su relación en Honduras pero que, para qué negarlo, nos ha dejado tan fríos como desconcertados.

Y es que tras entrar en el plató y abrazar efusivamente a su prima Isa Pantoja - que la ha recibido con los brazos abiertos - Anabel se encontraba frente a frente por fin con Yulen, saltando a sus brazos sonriente y abrazándolo feliz. Sin embargo, ni un beso, ni una declaración de amor ni ningún gesto que cualquier persona tan enamorada como ella dedicaría a su pareja después de tantos días sin verse, lo que ha causado una gran sorpresa en todos los presentes.

Tanto es así que Jorge Javier Vázquez no ha dudado en comentarle su fría actitud segundos después: "Permíteme que te diga una cosa, ¿has visto a Yulen y no le has dado un beso? Es que ni le has dado un beso". Un 'reproche' que ha provocado que una Anabel visiblemente nerviosa se disculpase por su falta de efusividad y se acercase a Yulen para, ahora sí, darle un breve beso en los labios y decirle lo guapo que lo veía.

Un frío reencuentro que se ha producido horas después de que la sobrina de Isabel Pantoja se haya visto las caras con su exmarido, Omar Sánchez, en el plató del programa 'Déjate querer', en el que se rumorea que han saltado chispas entre ambos y tras el que Anabel podría no tener las cosas tan claras como pensaba en Honduras.