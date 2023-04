Anabel Pantoja sobre Yulen Pereira: "Es un ser estupendo"

MADRID, 3 (CHANCE)

Después de unos días de desconexión en las Islas Canarias, Anabel Pantoja ha regresado a Sevilla para disfrutar de la Semana Santa por todo lo alto a pesar del complicado momento personal que está viviendo. Intentando mantenerse al margen de todo lo que se está hablando sobre ella, la ex colaboradora de televisión prefiere no opinar sobre el supuesto chat en el que su ex pareja, Yulen Pereira, no habló del todo bien de ella y tampoco sobre si ella ha sido el motivo por el que el esgrimista no ha podido seguir su dieta: "Hombre es que no sabéis cómo me pongo. Ya me conocéis" bromeó la influencer antes de mostrar su verdadera opinión al respecto: "Es muy infantil y muy triste. Es absurdo lo que me estáis preguntando".Siguiendo los consejos de su madre, Anabel asegura que nunca hablará mal de ninguno de sus ex ya que son personas quehan formado parte de su vida: "Es un ser estupendo, de verdad. No preguntéis cosas absurdas". Tras el vídeo que subió a redes sociales en el que se la veía realmente abatida por la presión mediática, Anabel reconoce que sigue en tratamiento y que seguirá los consejos de su psicóloga para superar cuanto antes este bache personal: "Mi psicóloga me ha dicho que no me contaminéis con cosas de esas, de verdad. No voy a pronunciarme en eso. Mi psicóloga me ha dicho que no lo haga". Cansada de los baches que ha tenido que ir superando en los últimos años a nivel personal, Anabel nos confiesa que ha decidido relativizar todo y darle la importancia justa: "Estoy bien, le deseo a todo el mundo felicidad, que disfrute porque al final la vida solo es una. Si no se disfruta y se está amargado, pensando... No hablo de Yulen, hablo de la gente. Hay que disfrutar la Semana Santa, la feria, estar con la familia, con los amigos y ya está".Como una sevillana más, Anabel no se perdió la procesión del Cristo de San Gonzalo del es muy devota. Visiblemente emocionada después de varios años sin poder asistir y en compañía de su madre, la joven no pudo esconder las lágrimas en sus ojos al ver el paso. "Llevaba cuatro años sin verlo. Estoy muy bien, feliz" nos dejaba claro.