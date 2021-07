Anabel Pantoja zanja todas las polémicas del clan Pantoja

MADRID, 1 (CHANCE)

Anabel Pantoja inauguró este miércoles por todo lo alto el Parque Warner Beach y allí nos ha hablado, sin pelos en la lengua, de todas las polémicas que azotan la realidad del clan Pantoja. Y es que como ya sabemos no están pasando por su mejor momento y ella sigue en el centro de todas las guerras que hay entre todos los miembros de su familia.

La colaboradora ha estado unos días en Honduras visitando a su pareja, Omar Montes, y lo cierto es que le ha llenado el alma haber viajado hasta allí y reencontrarse con la isla que abandonó hace años: "He sido afortunada por poder ir a la isla Cayo Paloma donde estuve, me he reencontrado allí con mi chico y he pasado dos días maravillosos, yo me hubiese quedado allí más tiempo".

Deseando reencontrarse de nuevo con Omar, Anabel quiere que regrese ya para que descanse: "Quiero que él descanse, él está muy débil, quiero volver a casa, llevo dos meses y medio sin pisar mi pueblo, él quiere ver a su familia, pero lo que más quiere es volver a su escuela".

Por fin nos ha resuelto todas las dudas sobre su boda y nos ha contado todos los detalles sobre cómo será este enlace matrimonial de última hora: "Yo no quiero celebrar una boda por todo lo alto, se me ha ocurrido la idea, quería cogerle a él e irnos a la isla que nos gusta a los dos y hacerlo... lo tendré que hacer yo porque él lo que quiere es meterse en el agua y ver a sus alumnos. Va a ser una cosa... vamos a hacer un acto nosotros dos".

El problema lo tiene en la lista de invitados, aunque ella nos insiste en que va a invitar a toda su familia: "Yo voy a invitar a todos, no sé si van a ir, si van a querer o poder ir, también pudiese ser que se dificulte el que vayan, pero estando las circunstancias que hay lo veo difícil". Eso sí, no va a enviar carta, va a llamar personalmente a cada uno: "No voy a mandar invitaciones, voy a llamar por teléfono y voy a decir 'este día vamos a hacer este evento y si queréis acompañarnos, perfecto', yo lo voy a respetar, no me voy a enfadar".

Y es que su boda no sería igual sin sus sobrinos, siempre había soñado que los cuatro llevarían las arras: "Es el sueño de mi vida y siempre lo he visualizado, no quiero hablar más de ellos porque son menores, si ellos no pueden venir están conmigo".

Sobre Mila Ximénez también ha querido hablar la sobrinísima y nos ha confesado cómo la recordará: "Ella tenía esa forma de ver la vida dura, pero la vida le había compensado, me jode decir que se haya ido, quiero recordarla en sus momentos de risa y de meterse con nosotros, yo la voy a recordar así". Además, a diferencia de algunos compañeros suyos, ella no ha recibido nada: "Yo no me he enterado de nada, me quedo con el cariño que ella me tenía".

En cuanto a la detención de José Luis Moreno, Anabel Pantoja confirma que trabajó con él, pero a ella le pagó siempre: "Lo conocí un par de veces, trabajé con él un par de giras, un hombre empresario, jefe y encantador con sus estrellas. Yo no he tenido tratado con él, me habían llegado informaciones de que había impagos, pero yo he trabajado para sus empresas y a mi me pagaba la gestoría".

Como bien sabemos, el artista también trabajó con Isabel Pantoja y la colaboradora nos ha asegurado que tuvieron sus más y sus menos: "Trabajaron, tuvieron su época buena y su época no tan bueno, no sé qué tipo de relación tienen ahora, no lo sé, se lo tendríais que preguntar a mi tía".